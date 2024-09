Sara Diena nuova capogruppo di Sinistra Ecologista in Comune

Sara Diena è la nuova capogruppo di Sinistra Ecologista nel Consiglio Comunale di Torino, subentrando ad Alice Ravinale eletta in Consiglio regionale del Piemonte. ”A tre anni di distanza dal grande salto che mi ha fatto diventare la più giovane consigliera comunale del mandato mi ritrovo a fronteggiare una nuova sfida – sottolinea la neo capogruppo – siamo a metà mandato, quindi nostro compito sarà richiedere e verificare l’effettiva messa a terra delle prospettive delineate in questi anni: spingeremo sulle progettualità che ci hanno più soddisfatto, come i beni comuni, le pedonalizzazioni, l’attenzione al carcere, la cura per una città antirazzista e femminista” ”E – prosegue- insisteremo su quelle che per noi necessitano di una correzione del tiro, come l’atteggiamento sinora tenuto su Mirafiori/Stellantis, la timidezza dei provvedimenti rispetto a un trasporto privato ingombrante, la necessità di una cultura diffusa di strada in contrapposizione all’approccio securitario delle destre, l’assenza di canali di partecipazione che hanno portato a un muro contro muro su alcune progettualità basate su finanziamenti straordinari e ci batteremo anche per far sì che la Città stanzi le risorse necessarie per rafforzare la cura delle persone socialmente più fragili, a partire dall’accesso alla casa”