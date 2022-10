“Salvini boia”: scritte contro il ministro delle Infrastrutture in Valsusa 

“Salvini Boia, ora e sempre Resistenza. Avanti No Tav” è la scritta comaprsa su un muro di contenimento della montagna nella zona di Caprie in Valsusa contro il leader della Lega e neo-ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Ad accompagnare la scritta in vernice bianca una stella a cinque punte rossa.

Il collettivo “Cambiare rotta” ha postato l’immagine sul proprio profilo Facebook accanto a un comunicato dal titolo “Le ruspe di Salvini arrivano al ministero delle Infrastrutture: ai nostri posti ci troverete, avanti No Tav!”.

“All’indomani dell’annuncio e dei giuramenti dei nuovi ministri del Governo Meloni – si legge nel comunicato – possiamo dire di trovarci di fronte a uno dei peggiori Esecutivi che la storia della Repubblica abbia mai partorito: nostalgici del fascismo, razzisti, xenofobi, anti-abortisti e guerrafondai della peggior specie che contano tra le proprie file vecchi militanti del Msi eletti a presidenti del Senato anche con i voti della cosiddetta “opposizione”, ex presidenti di federazioni delle maggiori aziende produttrici d’armi nominati, sull’orlo della terza guerra mondiale, ministri della Difesa.

Insomma, un governo di zombie (…)”.

“Uno di questi mostri – prosegue la nota – ha colpito la nostra attenzione ed è quello che è stato nominato ministro delle infrastrutture “con delega sui porti”, vale a dire il segretario della Lega Salvini. A nemmeno quarantotto ore dalla sua nomina Salvini infatti ha già dato indicazioni chiari su quali sono le priorità per il suo mandato: il ponte sullo stretto, la Gronda e l’Alta Velocità