Rivoluzione Lotto: scopriamo la quarta estrazione solidale

Il mondo dei giochi e delle lotterie, tanto online quanto inteso nel senso più tradizionale, è spesso investito da cambiamenti significativi e importanti, a volte temporanei e a volte permanenti.

Quella che sta attraversando il gioco del Lotto e del Superenalotto in questi mesi è proprio una riforma temporanea con cui gli appassionati delle estrazioni dovranno confrontarsi per un periodo limitato: stiamo ovviamente parlando dell’estrazione aggiuntiva del venerdì.

L’introduzione di questa novità è stata, come spesso accade, una decisione fortemente discussa: l’incentivo al gioco non è certo visto di buon occhio, ma al di là delle singole considerazioni, come sempre, quando lo scopo è benefico anche i più scettici riescono ad affrontare di buon grado il cambiamento. La Quarta Estrazione, una rivoluzione del gioco del Lotto che sta accendendo i dibattiti in questo mondo, è un’iniziativa benefica che ha il chiaro fine di raccogliere fondi per aiutare una regione italiana che ha vissuto un momento di forte difficoltà e davanti la quale non si può rimanere indifferenti. Ma andiamo per gradi.

Venerdì 7 luglio, per chi ama le estrazioni e si diverte a giocare tanto al Lotto online quanto nelle tabaccherie sparse sul territorio, è stato un giorno particolare: ci si è trovati davanti ad una quarta estrazione, novità relativa se si considera che era stata già prevista dallo scorso giugno, ma che ha comunque portato un’ondata di novità e stupore data dalla ulteriore opportunità messa a disposizione di vincere con la combinazione giusta.

L’orario dell’estrazione rimane invariato, l’appuntamento è come sempre alle 20:00, ma il giorno aggiuntivo da segnare in calendario è il venerdì: un momento che si va ad aggiungere a quelli già consolidati del martedì, giovedì e sabato. Un’opportunità in più, l’abbiamo detto, per vincere e sperare in un colpo di fortuna, almeno fino al 29 dicembre 2023, data identificata per il termine di questa operazione.

L’iniziativa della quarta estrazione è parte del più ampio decreto legge voluto dal Governo Meloni per varare interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvione in Emilia Romagna: l’obiettivo è chiaro, incoraggiare i cittadini italiani a compiere atti di beneficenza, anche se va detto che molti avevano già dimostrato grande generosità in passato, sfruttando la possibilità di tentare la fortuna con un gioco tra i più amati d’Italia.

Ai giocatori di fatto non cambierà nulla, se non appunto avere un’occasione in più per giocare e provare a vincere, mentre l’incasso, premi a parte, sarà devoluto alle zone colpite dall’alluvione: la differenza, per tutti, sarà solo nella finalità, ovvero partecipare in modo attivo e concreto ad una raccolta fondi per una regione della nostra meravigliosa penisola che ha vissuto gravi difficoltà e ora deve fare i conti con gli ingenti danni subiti.

Vale la pena aggiungere che il provvedimento dispone una estrazione aggiuntiva fino alla fine dell’anno in corso anche per tutti i tipi di giochi connessi a Lotto e Superenalotto, vale a dire anche 10eLotto, SuperStar e Simbolotto.