Riparte il collegamento Torino-Parigi con il TGV

Riprende il collegamento diretto ad Alta Velocità con TGV INOUI tra l’Italia e la Francia, con 3 A/R al giorno da Milano e Torino a Parigi, grazie al ripristino della tratta ferroviaria danneggiata dalla frana nella valle della Maurienne.

La riapertura della tratta è un risultato di grande valore perché rafforza i collegamenti transfrontalieri e promuove lo sviluppo del trasporto sostenibile tra i due Paesi e in Europa.

I rappresentanti istituzionali dello Stato francese in Italia, della Regione Lombardia e della Regione Piemonte, del Comune di Milano e del Comune di Torino hanno partecipato a un evento inaugurale organizzato da SNCF Voyages Italia, filiale di SNCF Voyageurs, in successione nelle due città.

Un legame forte con il territorio

La ripresa del servizio diretto Milano-Torino-Parigi si inserisce in un contesto di crescita della domanda di trasporto ferroviario tra Italia e Francia, con ricadute dirette sulle regioni Lombardia e Piemonte. Il ritorno di TGV INOUI non solo facilita gli spostamenti dei viaggiatori, ma rafforza il ruolo di Milano e Torino come hub strategici per il turismo, il commercio e gli scambi culturali.

Anche durante l’interruzione della linea, il forte legame con il territorio si è manifestato nella risposta dei viaggiatori: 208.000 passeggeri hanno usufruito dell’offerta sostitutiva di SNCF Voyages Italia, segnale chiaro della necessità di un collegamento ferroviario stabile e diretto tra i due Paesi.

Un 31 marzo di festa: concorsi, aree engagement e una campagna per riscoprire il viaggio

Per celebrare questa ripartenza, SNCF Voyages Italia ha lanciato una serie di iniziative per coinvolgere i viaggiatori e valorizzare il ritorno del servizio:

Un concorso a premi sui canali social di TGV INOUI , mettendo in palio 10 biglietti A/R per Parigi , con estrazione proprio oggi, in concomitanza con le prime circolazioni.

, mettendo in palio , con estrazione proprio oggi, in concomitanza con le prime circolazioni. Aree engagement nelle stazioni di Milano e Torino , per avvicinare il pubblico al tema della mobilità sostenibile. I viaggiatori potranno scoprire i vantaggi ambientali di TGV INOUI e ricevere un kit viaggio sostenibile .

, per avvicinare il pubblico al tema della mobilità sostenibile. I viaggiatori potranno scoprire i vantaggi ambientali di TGV INOUI e ricevere . Una campagna di comunicazione visibile nelle stazioni, metropolitane e sui tram di Milano e Torino, con il claim “Vai a Parigi. Siamo diretti!”, un invito a riscoprire il piacere del viaggio e la tratta diretta TGV INOUI tra Italia e Francia.

Un viaggio accessibile per tutti

TGV INOUI propone una vasta gamma di tariffe, con prezzi a partire da 29€, rendendo il servizio accessibile a tutti i viaggiatori. Abbiamo appena aperto le vendite per viaggi fino al 13 dicembre e già registrato una buona dinamica del mercato, a testimonianza dell’interesse crescente per il nostro collegamento diretto tra Italia e Francia.

Inoltre, i titolari della Carta Avantage possono usufruire di sconti fino al 30% sulle tariffe di prima e seconda classe per tutto l’anno, e di una riduzione del 60% per i bambini dai 4 agli 11 anni. La Carta Liberté, invece, offre vantaggi esclusivi per le destinazioni transalpine, con sconti fino al 45% sulla tariffa Liberté Prima in 1ª classe e fino al 60% in 2ª classe.

Non solo collegamenti internazionali: anche per i viaggi interni in Italia, i nostri clienti possono approfittare di tariffe vantaggiose, con tratte tra Milano, Torino e Oulx a partire da soli 10€.

Un viaggio più sostenibile, confortevole e connesso

In un’epoca in cui la domanda di mobilità sostenibile è in crescita in tutta Europa, TGV INOUI si conferma come un modello di viaggio efficiente ed ecologico.

Scegliere il treno significa più spazio, maggiore comfort e una riduzione significativa delle emissioni di CO₂, rispetto all’aereo.

A bordo, oltre al personale di bordo franco-italiano, sarà presente un addetto dedicato al comfort dei passeggeri, per garantire un’esperienza di viaggio ancora più piacevole.

A bordo di TGV INOUI, i viaggiatori possono contare su:

Ampie poltrone e prese elettriche in entrambe le classi, per un viaggio ancora più confortevole.

Un servizio di ristorazione franco-italiano, ingredienti biologici, opzioni vegetariane e gluten-free e il 100% di carne proveniente da allevamenti francesi o italiani. Il nuovo servizio di ristorazione, inoltre, prevede due baristi dedicati a bordo, e, a partire dal 16 aprile, un menu rinnovato con nuove proposte franco-italiane stagionali.

con nuove proposte franco-italiane stagionali. Wi-Fi gratuito e un portale di intrattenimento a bordo, con film, giornali e contenuti in più lingue.

Il servizio TGV INOUI prevede tre A/R giornalieri con fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38.