Nel corso del tempo è possibile che un dipinto su tela perda le sue condizioni originali. I colori potrebbero oscurarsi ad esempio, ma può anche capitare che alcune parti del dipinto finiscano per rovinarsi o deteriorarsi. In queste situazioni la soluzione migliore è quella di contattare dei professionisti nel restauro di dipinti su tela. Ci sono molte cose da sapere su questo ambito, a partire dalle tecniche che si utilizzano e dai prezzi che possono essere richiesti da chi si occupa di questo genere di lavori.

Le principali tecniche

Se stai leggendo questo articolo forse vuoi saperne di più sulle principali tecniche utilizzate nel restauro di dipinti su tela. Molto dipende dalle condizioni in cui versa l’opera, ma in generale possiamo riassumere in questo elenco le tecniche più diffuse:

Pulitura : Nella nostra introduzione abbiamo già parlato del particolare fenomeno per il quale i colori dei dipinti perdono la loro naturale brillantezza. Ciò può accadere perché la superficie del dipinto si è sporcata. Per questo si procede con una vera e propria pulitura, utilizzando prodotti e strumenti specifici;

: Nella nostra introduzione abbiamo già parlato del particolare fenomeno per il quale i colori dei dipinti perdono la loro naturale brillantezza. Ciò può accadere perché la superficie del dipinto si è sporcata. Per questo si procede con una vera e propria pulitura, utilizzando prodotti e strumenti specifici; Foderatura : Un’altra tecnica è quella della foderatura, che si applica quando la tela originale si sta deteriorando. Questa tecnica prevede l’inserimento di una nuova tela sul retro. Ultimamente si tende a preferire la foderatura a freddo rispetto a quella classica, che prevede l’uso di colla calda;

: Un’altra tecnica è quella della foderatura, che si applica quando la tela originale si sta deteriorando. Questa tecnica prevede l’inserimento di una nuova tela sul retro. Ultimamente si tende a preferire la foderatura a freddo rispetto a quella classica, che prevede l’uso di colla calda; Consolidamento della pellicola pittorica : Se il dipinto presenta delle crepe si possono sistemare degli adesivi che hanno lo scopo di fissare i materiali, contenendo questo difetto;

: Se il dipinto presenta delle crepe si possono sistemare degli adesivi che hanno lo scopo di fissare i materiali, contenendo questo difetto; Ritocco : Purtroppo può capitare che al dipinto manchino alcune parti, che nel tempo potrebbero essere andate perse o distrutte. Attraverso una operazione di ritocco si cerca di colmare tali lacune;

: Purtroppo può capitare che al dipinto manchino alcune parti, che nel tempo potrebbero essere andate perse o distrutte. Attraverso una operazione di ritocco si cerca di colmare tali lacune; Nuova verniciatura: Alla fine del restauro di dipinti su tela può essere applicata una particolare vernice, completamente trasparente, che ha come scopo quello di proteggere la tela.

Quanto può costare il restauro di un dipinto su tela?

Determinare il costo di un restauro di un dipinto su tela non è semplice. Tutto può dipendere da diversi fattori, come ad esempio la grandezza del dipinto e le condizioni in cui si trova.

Possiamo dire che tra gli interventi più economici c’è la pulitura, soprattutto se si tratta di un dipinto su cui in realtà non si è accumulata molta sporcizia.

Se invece il restauro prevede varie operazioni, come il ritocco e il consolidamento della pellicola pittorica, il prezzo può salire molto. Un restauro completo di un dipinto di grandi dimensioni, con diversi danni, può costare diverse migliaia di euro.

Il nostro consiglio è quello di chiedere una perizia a dei restauratori professionisti, affinché possano consegnarti un preventivo sulla spesa da sostenere.

L’importanza della conservazione

Per evitare di dover ricorrere a un restauro potresti iniziare dal mettere in pratica tutto ciò che serve per una corretta conservazione. In primis fai attenzione alla temperatura della stanza in cui si trova il dipinto, e anche alla sua umidità. Una temperatura tra i 18° e i 21° è l’ideale. Inoltre evita il più possibile gli sbalzi termici. Oltre a ciò occhio alla luce solare diretta, una vera e propria nemica dei dipinti su tela.

Per quanto riguarda invece la pulizia non usare panni umidi, ma prediligi, al contrario, dei piumini antistatici.