Qual è l’impatto della durata del prestito sulla rata mensile? Tutto quello che c’è da sapere sulla rata del finanziamento

Quando si considera la possibilità di richiedere un prestito, una delle decisioni più importanti da prendere riguarda l’estensione del finanziamento. La durata di un prestito, infatti, ha un impatto significativo sull’importo della rata mensile e sul costo complessivo del finanziamento. Capire come funziona questa dinamica è essenziale per fare scelte finanziarie informate e sostenibili nel tempo.

La durata di un prestito è il periodo di tempo concordato tra il creditore e il debitore entro il quale il debitore deve restituire la somma ottenuta, inclusi gli interessi e le eventuali spese accessorie. Questo periodo può variare notevolmente a seconda del tipo di finanziamento: si va da pochi mesi a diversi anni.

La relazione tra la durata del prestito e l’importo della rata mensile è diretta e significativa. In generale, a parità di importo richiesto, una durata più lunga comporta una rata mensile più bassa, mentre una durata più breve porta a una rata più alta. Questo accade perché il capitale da rimborsare viene suddiviso in un numero maggiore o minore di rate, diluendo o concentrando l’impatto del prestito sul bilancio mensile del debitore.

Ad esempio, supponiamo di dover rimborsare un prestito di 10.000 euro con un tasso di interesse fisso. Se scegliamo di rimborsarlo in 2 anni (24 mesi), le rate saranno più alte rispetto a un rimborso in 5 anni (60 mesi). Tuttavia, nel caso del piano di 60 mesi, anche se la rata mensile sarà più bassa, il totale degli interessi pagati nel corso dei 5 anni sarà superiore rispetto al piano di 2 anni.

Quali sono dunque i pro e i contro in entrambi i casi?

Nel caso di un finanziamento con durata breve avremo lo svantaggio di una rata mensile più alta, che potrebbe gravare maggiormente sul bilancio familiare, mentre si possono annoverare tra i vantaggi interessi complessivi inferiori e una più rapida estinzione del debito, con un conseguente beneficio in termini di stress e di possibilità di pianificare nuovi progetti.

Nel caso si voglia optare per un finanziamento di lunga durata, invece, c’è da tenere a mente che gli interessi complessivi saranno maggiori e che l’impegno che si prende è a lungo termine, con conseguente limitazione della flessibilità economica. D’altra parte, ovviamente, la rata mensile sarà più bassa, rendendo più gestibile il bilancio mensile e lasciando più spazio per altre spese. In questo modo, il prestito risulterà maggiormente accessibile a chi ha un reddito limitato o a chi ha già molteplici impegni finanziari.

La scelta della durata del prestito dovrebbe essere basata su una valutazione equilibrata tra l’importo della rata mensile e il costo totale del finanziamento. È importante considerare il proprio reddito, le spese mensili e la capacità di sostenere un pagamento regolare nel tempo. In generale, è consigliabile scegliere la durata più breve che si possa ragionevolmente permettere, per limitare il costo complessivo del finanziamento, senza compromettere la sostenibilità del bilancio personale.

