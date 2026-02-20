Pino De Michele: “La partecipazione dei civici è essenziale al progetto Più Uno di Ernesto Maria Ruffini”

In tanti anni di politica l’alfiere del civismo torinese, Pino De Michele, ne ha viste tante.

Ora il suo impegno lo vede coordinatore regionale di “Più Uno”. Il nuovo soggetto politico, promosso dall’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Soggetto che, dopo il lancio della sua piattaforma, è alle prese con la creazione sul territorio dei comitati regionali organizzativi. Un’articolazione che necessita dello sviluppo di una capillare e partecipata rete provinciale, aperta a realtà civiche ed associazioni, in vista dell’importante appuntamento, fissato entro giugno 2026, con la prima assemblea nazionale di Più Uno.

De Michele, definito “il tessitore” per la sua abilità nel costruire opportunità di dialogo e confronto costruttivo, partendo dalle persone, in quel turbolento mare magnum del centrosinistra, è un grande appassionato di politica, che ha come referente Romano Prodi e l’Ulivo, ed è il custode della Lista Alleanza per Torino.

E’ lui fondatore e promotore di “Alleanza dei Democratici”, un autentico e partecipato laboratorio di confronto di idee, allargato a tutto il centro sinistra torinese, che ha dato un significativo contributo alla vittoria, per nulla scontata, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo nel 2021.

L’impegno con Più Uno ora lo ha portato a compiere un ulteriore sforzo nel coinvolgere le espressioni del civismo e dell’associazionismo democratico, lavorando in modo pragmatico per fare sintesi in un contesto spesso soffocato da personalismi e rivalità tra esponenti della sinistra e del mondo liberal-socialista.

Un lavoro che lo vede presente in tutte quelle iniziative significative in difesa della Costituzione, dei diritti civili e delle libertà. Principi oggi messi in discussione da una destra aggressiva e senza scrupoli, a livello internazionale e nazionale, favorita da una sinistra divisa e spesso schiava di vecchi schemi.

Questo manifestando attenzione verso quelle realtà giovanili emergenti nel progressismo, spiccatamente libertario e ambientalista, come il gruppo “Volt”. Ricordo come all’ultimo pride fu proprio De Michele a indicarmi le loro bandiere presenti in piazza.

Un approccio che dimostra quanto sia importante l’ascolto e il dialogo con le realtà giovanili e progressiste aperte al confronto e al futuro, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte dall’associazione, per dare risposte ai grandi interrogativi del presente.

Uno scambio che lo ha portato ad ospitare, nelle stanze sede del gruppo civico, nel cuore del popolare quartiere Vanchiglia, le originali opere lavori di alcuni giovani artisti.

Ricordiamo che tra i più giovani esistono fior di ricercatori e soggetti protagonisti dell’innovazione, spesso frustrati da istituzioni che vedono la ricerca e l’ambiente come uno slogan e non come una scommessa fondamentale di fronte a una destra trumpiana, negazionista del cambiamento climatico, che preferisce i carri armati alla prevenzione ambientale e alle nuove proposte ecologiche nell’energia, in un contesto in continua evoluzione e innovazioni legate all’AI.

In conclusione l’articolazione di “Piu Uno”, intende realizzare “presidi di fiducia” in grado di promuovere partecipazione e confronto pubblico. Un approccio che va decisamente contro corrente rispetto a una politica che oggi vive di polemiche televisive, con una partecipazione che si limita a commenti sui social, regno di efferati leoni da tastiera, tra fake news e analisi complottiste contro la scienza, l’Europa e la democrazia.

(Occorre inoltre sottolineare l’importante legame che De Michele e il suo laboratorio dei democratici ha stabilito con alcuni sindaci del torinese protagonisti di incredibili vittorie progressiste, in aree non certo facili, che hanno saputo aprire un reale e continuo confronto con la popolazione fornendo risposte).

L‘intervista a Pino De Michele

“Voterò convintamente No, il sorteggio dei giudici è inaccettabile”

“Per battere la destra serve una nuova casa che unisca liberali, riformisti, cattolici e dem, sostenendo Ruffini”

L’assemblea nazionale di Più Uno a giugno è alquanto vicina. Come procede il coinvolgimento di realtà civico sociale sul territorio?

Il tempo che ci separa dall’Assemblea Nazionale è poco per strutturare il movimento politico in tutte le realtà territoriale del Piemonte. Avremo un anno di tempo per consolidare il nostro lavoro se andremo alle elezioni alla scadenza naturale del 2027. Il coordinamento nazionale ha deciso di mettere a disposizione dei coordinatori regionali dei nominativi di persone competenti, determinati e affidabili di Torino, Asti, Cuneo e un dirigente nazionale . Il Piemonte è stato affidato a Margherita Rebuffoni di Brescia, Segretaria di Centro Democratico presieduto da Tabacci. Giovedì 26 febbraio riunirò a Torino in via Vanchiglia 16 il coordinamento regionale per eleggere il responsabile della comunicazione e il responsabile organizzativo. La sede di Alleanza dei Democratici è messa a disposizione di Alleanza Civica Piemonte e del coordinamento regionale del Piemonte del movimento Più Uno.

Perché crede nel progetto “Piu’ Uno”?

Perché mette al centro le persone, esalta l’impegno civico, da credito alle differenze, pone il problema delle disuguaglianze e spinge ciascuno di noi all’impegno, alla partecipazione ad essere protagonista di un cambiamento che porti uguaglianza e benessere diffuso.

Come si caratterizzano i “presidi di fiducia”?

A marzo inizieremo a formalizzare i “presidi di fiducia” provinciali a partire da Torino, Asti, Cuneo, con i promotori dei Comitati spontanei di Più Uno sorti sul territorio. Si caratterizzeranno mettendosi a disposizione dei cittadini promuovendo ascolto ed iniziative facendo conoscere il pensiero di Ernesto Maria Ruffini.

Cosa pensa di Ruffini?

Stimo ed ho fiducia in Maria Ernesto Ruffini per il lavoro che ha svolto come Direttore dell’Ufficio delle imposte che in dieci anni ha recuperato dall’evasione fiscale 240 miliardi dispersi in mille rivoli dalle decisioni politiche. Un uomo proveniente dalla “Società Civile ” che svolge il lavoro di avvocato, come libero professionista. Ha deciso di dedicarsi alla politica per migliorare il nostro “Paese” costruendo a più mani un progetto e una proposta.

Il mondo politico è dilaniato da un referendum che tocca la Costituzione e che non sembra sia in grado di dare risposte alla nostra malandata giustizia? Un ennesimo spreco che divide e intacca la sacralità della divisione dei poteri. Che ne pensa dei dubbi che persistono sul “no” nel centrosinistra e cosa voterà?

Il referendum è stato voluto da questo governo come prova di forza in un momento di crisi della magistratura nella percezione della gente ritenendola una battaglia vinta. Un governo serio e competente che vuole modificare ben sei articoli della Costituzione avrebbe dovuto concordare con l’opposizione e fare una riforma credibile, facendola approvare dai due terzi del parlamento evitando il referendum. Purtroppo pochi giorni dopo che è stata fissata la data della consultazione il clima si è avvelenato con i continui attacchi alla magistratura ed il voto si è trasformato in voto politico. Di fatto è stato impedito alla maggior parte delle persone di informarsi e documentarsi. Il sorteggio dei giudici ha reso ridicola e inaccettabile questa riforma e pertanto voterò convintamente No.

Cosa vede in pentola per un futuro politico progressista vincente?

Il futuro politico e la vittoria del centrosinistra sta nelle scelte che faranno i leader dei partiti minori di centro e dell’area liberaldemocratica. Sono decisivi per la vittoria e, con un programma di governo su 5/6 punti, possono arrivare al 10%, riequilibrando cosi la coalizione oggi troppo sbilanciata a sinistra. Bisogna costruire la Margherita 2.0, come ho detto a Renzi e Calenda. Renzi inchiodato al 2/2,5 per cento, da politico navigato e capace ha capito che deve stare a sinistra se vuole salvare il suo movimento, superando la soglia di sbarramento, e per questo ha lanciato la Casa dei riformisti, con Italia Viva padrona di casa. Ma così non può funzionare. Non si può ristrutturare una casa vecchia e fatiscente. Bisogna demolirla e farne una nuova. Il termine riformista è abusato. Proporrei per la nuova casa il mettere insieme gli sponsor dei sindaci Sala, Salis, Onofrio, le liste civiche di Onorato (ass. romano per il partito dei sindaci), socialisti, Più Europa, Demos, Italia Viva, liberaldemocratici, ORA (ass. Drin Drin), Azione e Più Uno. Alle primarie tutti questi soggetti, uniti alla parte cattolica e riformista del PD, o tutto il PD, dovrebbero appoggiare Maria Ernesto Ruffini. Questo naturalmente è il mio pensiero e il mio auspicio per battere la destra.

Intanto il non voto ha superato la metà degli italiani..

In un momento di grande difficoltà del centrosinistra, che nei sondaggi non riesce a crescere perché i partiti di opposizione portano a votare gli ultras ma non riescono ad attrarre gli invisibili, ovvero coloro che non vanno più a votare. Nelle regionali in Campania abbiamo vinto ma a Napoli l’affluenza alle urne è stata inferiore al 40%, c’è dunque la necessità di recuperare il non voto per sconfiggere la destra e lo si può fare attraverso le primarie ed evocando l’Ulivo di Romano Prodi come sta facendo Ruffini.

I giovani, a cui lei guarda, sono spesso confusi lontani dalla politica ma attenti ad iniziative motivazioni legate all’ambiente all’ecologia alla solidarietà e all’Europa..

Per interessare i giovani alla politica devi parlare e risolvere i loro problemi che sono un lavoro fisso e non precario, una buona retribuzione, la possibilità di accesso al credito per chi vuole intraprendere una attività in proprio facilitazioni per l’acquisto o l’affitto di una casa, garantendo servizi efficienti, meno inquinamento in città, punti di incontro, scambi culturali, musica, sport.

I temi ambientali, prevenzione e transizione ecologica, e la creazione degli Stati Uniti d’Europa sono sicuramente più sentiti dai giovani. Invito tutti a partecipare il 9 maggio al corteo in difesa dell’Europa che partirà alle ore 15 dal ponte Europa e si concluderà in piazza Castello con Irene Tinagli, Gentiloni, Bresso e altri big Europei. Siamo tra i promotori come Alleanza dei democratici insieme a Volt, con il coordinamento dell’organizzazione giovanile internazionale Do Somenthing, con tutti i partiti della coalizione di centro sinistra.