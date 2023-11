Pier Silvio Berlusconi, da Ilary Blasi alla passione per Fiorello: cosa ha detto

(Adnkronos) – Soddisfatto di Ilary Blasi e patito di Fiorella tanto da non volergli fare concorrenza. L'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa per fare il punto di fine anno parla delle trasmissioni di 'casa sua' ma guarda anche alla Rai. "'L'isola dei famosi' è in palinsesto, ci sarà – conferma – e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere". A chi, poi, gli chiedeva se avesse visto il docufilm che la conduttrice ha girato per dare la sua versione sul divorzio da Francesco Totti, risponde: “No. Un documentario su divorzio e corna…vi prego. Che poi, povera Ilary….”. In ogni caso, conclude, “ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone”. “Io sono un super fan di Fiorello oltre che suo amico. Ho dei bellissimi ricordi di quando eravamo ragazzi”. Viva Rai2!, il programma che conduce insieme a Fabrizio Biggio “è un prodotto freschissimo e bello” e va in onda in “una fascia oraria molto anticipata, cioè va in onda presto presto, non credo che provare a fargli concorrenza sarebbe un gioco giusto. Cioè il gioco non varrebbe la candela. Spenderemmo molto e non riusciremmo comunque a batterlo. Quindi secondo me non avrebbe un grande senso”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)