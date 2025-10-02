Palestina, il corteo serale per le vie del centro finisce in danni alle OGR 

Oltre ventimila persone sono scese in piazza in serata a Torino per la Palestina e in sostegno alla Global Sumud Flotilla.

I pro Palestina si sono ritrovati in piazza Castello, davanti alla Prefettura e sono partiti in corteo verso le 19.15. L’ultimo degli appuntamenti di una giornata di mobilitazione contro il blocco israeliano alla Global Sumud Flotilla, in attesa dello sciopero generale di domani. “Gaza ha vinto nonostante il dolore” si legge nello striscione che apre il corteo dell’Associazione dei palestinesi in Italia. “Dobbiamo bloccare la catena di morte che parte anche da qui”, dicono al microfono. “Questa non è più solo una battaglia contro il genocidio, ma contro questo governo. Un governo che usa i nostri soldi per finanziare la guerra e non per la sanità. Ieri ci hanno dato dei violenti, questa è la loro violenza. Siamo in ventimila, ma non siamo soli, con noi c’è tutta l’Italia in piazza”, dicono dal microfono i manifestanti.

“Governo Meloni complice del genocidio, Palestina libera”: è un altro degli striscioni sventolato dai manifestanti, che dopoi via Pietro Micca hanno proseguito su corso Vinzaglio fino ad arrivare davanti alle Ogr, dove per domani è in previsione l’arrivo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, ospiti annunciati nell’ambito dell’Italian Tech Week.

In circa duecento a volto coperto hanno sfondato i cancelli e vetri, divelto fioriere e porte, distrutto sedie e tavoli con aste, torce e fumogeni, prima di essere allontanati dalla Polizia.