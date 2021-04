No Tav, “Dana Libera” appello di deputati e consiglieri

Un appello per chiedere che la portavoce No Tav Dana Lauriola possa uscire dal carcere, alla vigilia del pronunciamento del Tribunale della Sorveglianza che dovrà decidere sulle sorti della 38enni arrestata lo scorso settembre.

A firmarla numerosi deputati, consiglieri regionali e comunali di Torino aderenti anche a fazioni politiche opposte.

“Siamo accanto a Dana in queste ore decisive e ricordiamo che martedì 13 aprile alle 17, di fronte al Carcere Lorusso e Cutugno, le “Mamme in piazza per la libertà di dissenso” e le “Fomne contra’l TAV” saranno in presidio per esprimere solidarietà a Dana e Fabiola e a tutte le vittime della repressione.

Ci auguriamo venga fatta finalmente giustizia e vengano concesse a Dana misure alternative al carcere”.

Si legge nella lettera in cui si osserva anche come la detenzione di Dana “ha destato lo sdegno e la solidarietà di giuristi, costituzionalisti, associazioni per i diritti umani e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e che da ovunque la si guardi appare solo come un tentativo di sfiancare il movimento No Tav”.

Tra i firmatari i consiglieri M5s Viviana Ferrero, che è anche vicepresidente in Sala Rossa, Maura Paolo, Daniela Albano. L’ex M5s e ora Movimento 4 ottobre in Consiglio Comunale Damiano Carretto e i colleghi in regione Francesca Frediani e Giorgio Bertola. Marco Grimaldi, capogruppo LUV, Sinistra Italiana, Eleonora Evi, Europarlamentare Verdi Europei, Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale Sinistra Italiana e deputato e l’ex deputata M5s ora la Gruppo Misto Jessica Costanzo.