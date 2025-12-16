Nichelino, al Teatro Superga Adriana Cava e Francesca Morini in «Dalla fiaba…al musical»

Una sinergia artistica collaudata e consolidata quella fra Adriana Cava e Francesca Morini, due artiste e coreografe che porteranno sul palcoscenico del Teatro Superga di Nichelino, giovedì 18 dicembre alle 21, lo spettacolo «Dalla Fiaba…al Musical».

Unite da molti anni dalla passione per la danza, hanno creato una performance capace, attraverso la loro pluriennale esperienza artistica, di trasportare il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà dalla fiaba al musical appunto.

Nella prima parte della serata si esibiranno gli allievi della scuola Dea diretta da Francesca Morini, un centro di formazione artistica con la missione di diffondere l’arte della danza in ogni sua forma e stile. La scuola rivolese si distingue per la sua impostazione individuale: Francesca Morini ne è la titolare e anima, e porta avanti un progetto che unisce tecnica e passione, con l’obiettivo di trasmettere ai suoi studenti non solo competenze motorie e artistiche, ma anche valori legati alla costanza, alla creatività e alla collaborazione.

La performance di danza tratta di un viaggio in un’epoca di sfarzo, mistero e passione ispirato alla magica storia di Anastasia e all’omonimo film di animazione del 1997. La storia condurrà fra le strade innevate di S. Pietroburgo e le luci scintillanti della Parigi bohemienne degli anni ’20 per seguire le avventure della granduchessa Anastasia, unica sopravvissuta alla tragica fine dei Romanov.

Nella seconda parte entreranno in scena i ballerini dell’Adriana Cava Dance Company, interpretando coreografie ricche di energia e spiritualità: attraverso assoli, passo a due e brani di gruppo daranno vita ad un lavoro originale, arricchito dalle musiche dei Queen, Andrew Lloyd Webber, Riccardo Cocciante, Fabrizio Voghera, Lucio Dalla, i Pooh. La danza si esprimerà con vari stili dal jazz al modern fino alla danza contemporanea.

«Stiamo preparando una serata da vivere e sognare – spiegano Adriana Cava e Francesca Morini -, ci metteremo l’anima come sempre per far divertire il nostro pubblico con una performance appassionante e godibile».

Fin dagli inizi della sua attività, Adriana Cava è stata fermamente determinata a valorizzare, come merita, la jazz dance: la sua compagnia, infatti, organizza ogni anno numerosi spettacoli in tourneè in Italia e all’estero, partecipando abitualmente alle rassegne e ai festival più importanti.

Composta da dodici ballerini stabili, la compagnia torinese è spesso affiancata da etoiles internazionali, vantando importanti collaborazioni con coreografi quali Andrè De La Roche, Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco e Antonello Angiolillo.

Il prezzo dei biglietti è pari a 15 euro per gli interi e 10 euro per i ridotti (bambini fino a 10 anni). Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica: jazzballet@virgilio.it oppure info@adrianacava.it.

In alternativa si può chiamare la segreteria del Jazz Ballet, al numero telefonico 389/66.316.57, dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 19.