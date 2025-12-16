2.1 C
Torino
mercoledì, 17 Dicembre 2025
Collisioni Alfa ospite delle Giornate Giovani in piazza Medford ad Alba sabato 4 luglio

Sarà Alfa il primo protagonista della grande Giornata Giovani di Collisioni in collaborazione con Banca D’Alba prevista sabato 4 luglio in Piazza Medford ad Alba. Il programma giornaliero vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti, per una maratona di concerti non stop dedicata all’indie, genere musicale che ha segnato – e tuttora rappresenta – un importante momento di rinnovamento per la musica italiana.

Alfa è reduce da un 2025 straordinario, segnato da un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: una serie di tour che hanno registrato il tutto esaurito non solo in Italia, ma anche in Europa, portando la sua musica oltre i confini nazionali.

Dopo un anno ricco di successi, il giovane cantautore genovese salirà sul palco di Collisioni per quello che si preannuncia uno show di pura energia, emozioni e partecipazione, che promette di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre lo contraddistinguono.

Intanto il Festival Collisioni 2026 non si ferma: è in arrivo, infatti, anche il programma della seconda Giornata Giovaniin collaborazione con Banca D’Alba  e in programma per domenica 5 luglio, con una line up orientata all’urban e al rap internazionale.

«Dopo l’annuncio di un grande nome internazionale come Ben Harper, accogliamo a Collisioni un grande artista italiano come Alfa.» affermano il Sindaco della Città di Alba, Alberto Gatto e l’Assessora alla Cultura e al Turismo Caterina Pasini. «Come amministrazione siamo felici che il secondo nome annunciato sia proprio lui, espressione di un cantautorato contemporaneo capace di parlare a generazioni diverse e di unire linguaggi e sensibilità differenti. Una scelta che rispecchia la vocazione di Alba e del festival a essere luoghi di incontro, aperti ai linguaggi del presente e capaci di coinvolgere pubblici diversi.»

I biglietti per la Giornata Giovani di sabato 4 luglio con Alfa a Collisioni saranno disponibili in prevendita su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati a partire dalle ore 14.00 di martedì 16 dicembre.

