Nerissima Serpe e Silent Bob per il nuovo progetto giovani di Collisioni ‘Planet Circus’

Ad aprire il sipario del palco di Planet Circus sarà una grande serata dedicata alla Rap music. Special guest il rapper classe 2000 Nerissima Serpe che ha fatto i suoi esordi nei feat con Villabanks in Guadalajara e Barakkino, fino al singolo Spingere una Caterva che lo introduce al grande pubblico, e ai numerosi feat con Kid Yugi, Papa V, Artie5ive che ritroviamo nel nuovo Album Identità uscito a novembre dove compare anche la nuova track Diavoli con Ernia. Con lui ci sarà Papa V, autore insieme a Nerissima Serpe di un Joint Album. Ma ad esibirsi sul palco di Collisioni ci sarà anche LJK, pseudonimo di Loris Jakej, l’artista di origini albanesi nato ad Asti che ha collezionato 12 milioni di streaming su Spotify con la sua GTA e ha da poco pubblicato l’EP Import-Export. Sul palco anche Voleur, pseudonimo di Ossama Hirri, rapper emergente di origini marocchine-berbere, coautore di GTA. A condurre le danze al Circo di Collisioni il dj-set di NCL.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2024

SERATA PUZZLE – Circus – COI DJ SET DI

BRUNO POWER E MAURIZIO BENEDETTA

Si prosegue Venerdì 23 febbraio con una serata dedicata alla Techno e all’Hard Noise: un appuntamento del Format Puzzle, che vedrà in consolle Bruno Power e Maurizio Benedetta con la presenza di artisti circensi.

VENERDÌ 1° MARZO 2024

SILENT BOB & SICK BUDD IN CONCERTO

AL COLLISIONI MUSIC CIRCUS

Tickets disponibili a euro 28,75 su ticketone.it e nei negozi autorizzati dalle ore 14,00 da venerdì 19 gennaio 2024

Attesissimo per venerdì 1° marzo 2024 il concerto di Silent Bob per l’unica data indoor in Piemonte del tour di Habitat Cielo. Tra i migliori artisti della scena Urban contemporanea, ha collezionato oltre 200 milioni di ascolti con gli Album Piano B, Piove Ancora e Habitat Cielo con un repertorio che ha superato su Spotify il milione e duecentomila ascoltatori mensili. Silent Bob sarà protagonista al circo di Collisioni insieme al suo producer Sick Budd.

“Habitat Cielo – racconta Silent Bob – è un album modellato dal cielo e dalle sue sfumature. Sono sempre stato meteoropatico come persona e quando mi sono messo a scrivere questo nuovo disco ero in un momento di fragilità molto forte ed è come se in base al tipo di tempo che c’era fuori il mio mood cambiasse. È stato proprio il cielo a guidarmi ed ispirare poi tutte le canzoni che si trovano nell’album. Ho sviluppato il titolo proprio in questo senso in quanto il cielo cambiava il mio stato d’animo e di conseguenza ispirava le mie canzoni. In ogni traccia del disco si ritroverà pertanto un cielo diverso”.

La scrittura di Silent Bob è sempre autentica, riflessiva, a tratti malinconica e profonda, in grado si scavare nell’essenza più profonda dell’anima dell’essere umano, proprio lì dove il silenzio crea quella rottura indispensabile che fa da spartiacque per rigenerarsi e trovare la forza e il coraggio necessario per tornare più forti di prima.