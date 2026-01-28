Naso chiuso per rinite allergica? I migliori rimedi per contrastarla

La primavera è una delle stagioni più suggestive dell’anno: con il progressivo allungarsi delle giornate e il rialzo delle temperature, la natura si risveglia e, con essa, anche l’energia e la predisposizione al benessere psicofisico.

Per chi soffre di allergie stagionali, però, questo periodo coincide con l’inizio di una fase tutt’altro che piacevole. L’aumento della concentrazione di pollini nell’aria può infatti scatenare una serie di reazioni allergiche, come congestione nasale, prurito oculare, lacrimazione e starnuti ripetuti.

Per gestire al meglio la sintomatologia, esistono oggi diversi approcci terapeutici e rimedi che possono contribuire ad attenuare l’infiammazione e migliorare la qualità della vita durante la stagione dei pollini.

I sintomi della rinite allergica

La rinite è un’infiammazione della mucosa nasale che può avere diverse origini: infettiva, epidemica, sintomatica o allergica. Nel caso della rinite allergica, i sintomi si manifestano in relazione alla sostanza che provoca la reazione: possono comparire solo in determinati periodi dell’anno, come accade nelle allergie stagionali (la più comune è quella ai pollini), oppure persistere tutto l’anno, come nel caso delle allergie agli acari della polvere o al pelo degli animali domestici. I sintomi più frequenti, simili a quelli di un raffreddore, includono prurito nasale, congestione, secrezione mucosa e starnuti ripetuti.

La diagnosi di rinite allergica viene formulata dal medico, che valuta i sintomi, raccoglie la storia clinica del paziente e può eseguire test allergologici mirati per individuare le sostanze che scatenano la reazione.

Come alleviare i sintomi della rinite allergica

I rimedi contro la rinite allergica variano in base alla fase della malattia. Quando l’infiammazione è più marcata, per attenuare i sintomi, si possono utilizzare alcuni antistaminici sotto forma di spray per la rinite allergica tra cui Fexallegra , i quali hanno anche un effetto decongestionante che contribuisce a ridurre rapidamente i disturbi tipici della rinite, e al contempo non provocano sonnolenza.

In alcuni casi l’allergologo potrebbe prescrivere anche farmaci per via orale per alleviare i sintomi dell’allergia. Un altro approccio più mirato è invece rappresentato dai vaccini per le allergie, ossia la cosiddetta immunoterapia allergene-specifica: l’unico trattamento in grado di modificare il decorso dell’allergia e di ridurre il rischio di sviluppare asma nei pazienti con rinite allergica.

Una terapia adeguata per la rinite allergica può migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti. Per questo è consigliabile rivolgersi a un allergologo, che potrà individuare il trattamento più adatto in presenza di sintomi particolarmente fastidiosi o invalidanti.