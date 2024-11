Nasce ‘Ace Blu’ il cocktail ispirato all’energia delle ATP Finals di Snodo delle OGR Torino

In occasione delle Nitto ATP Finals, le OGR Torino ospitano The Final Set Closing Party, festa di chiusura ufficiale del prestigioso torneo di tennis che dal 10 al 17 novembre porta a sfidarsi in città gli otto migliori giocatori nel mondo.

Domenica 17 novembre, dalle ore 18, in Sala Fucine sarà possibile vivere insieme le emozioni della finale in diretta sui maxi schermi a disposizione del pubblico e, a seguire, si festeggerà la fine del grande evento sportivo ballando con la selezione musicale a cura di Movement.

L’iniziativa è un progetto delle OGR Torino e Nitto ATP Finals in collaborazione con FITP e con il supporto della Città di Torino e Regione Piemonte. Entertainment by Movement.

Inoltre, per celebrare l’evento sportivo e l’adesione ai valori di condivisione e partecipazione, le OGR accoglieranno EIFLES | SELFIE un’opera dedicata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto: una performance che inviterà atleti e pubblico delle Nitto ATP Finals a lasciare un segno su uno specchio con il simbolo del Terzo Paradiso.

Presentata anche al Museo Nazionale del Risorgimento, alla Mole Antonelliana e al Museo Nazionale dell’Automobile, l’opera sarà donata alla Fondazione Le Molinette, sigillo della collaborazione tra il mondo del tennis, la Città di Torino, Avangart e Fondazione Pistoletto Cittadellarte.

Per l’occasione da SNODO sarà servito un nuovo drink ispirato all’energia delle ATP Finals. ‘Ace Blu’ è il cocktail creato da Astelia Fickat bartender di Snodo delle OGR, in omaggio alla vibrante città di Torino. Questo drink celebra il tennis e il servizio d’eccellenza, unendo Gin Bombay, Blue Curacao, Luxardo Maraschino e Lime. Con il suo colore che richiama il blu dei campi, ‘Ace Blu’ è un vero ‘asso’ di sapori, pensato per conquistare il palato degli appassionati e dei visitatori