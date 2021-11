Marito No Vax maltratta moglie vaccinata. Denunciato

Un marito No Vax è stato denunciato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Vittima la moglie, colpevole agli occhi dell’uomo di essersi vaccinata contro il Covid e di voler far la stessa cosa con il figlio. È accaduto nel quartiere Mirafiori, alla periferia di Torino dove gli agenti sono interventi a sedare il litigio.

La donna ha raccontato delle continue discussioni a causa dell’avversione alla somministrazione del vaccino. Dopo che si era vaccinata è incominciato per lei l’incubo fatto di insulti e minacce. Il No Vax inoltre aveva annunciato di volersi licenziare piuttosto che vaccinarsi intimando alla moglie di fare la stessa cosa “per cambiare vita”, aggiungendo che nel caso contrario non le avrebbe più permesso di uscire di casa. La donna stremata aveva chiesto al marito di lasciare l’appartamento, ma l’uomo aveva dato in escandescenze minacciando di spaccare tutto e dar fuoco all’appartamento. Prima che arrivassero gli agenti ha lanciato contro il pavimento due decider.