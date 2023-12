(Adnkronos) – ''Oggi siamo in grado di ottimizzare i consumi di una nave green attraverso le nuova tecnologie e di ridurre le emissioni. Come Paese possiamo vantare una delle migliori marine nel mondo. La Marina Militare garantisce la sicurezza del Paese con mezzi tecnologicamente affidabili e sicuri''. Lo sottolinea Enrico Della Gatta, studi geopolitici di Fincantieri, in occasione del Festival del Mare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)