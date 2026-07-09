Maglietta personalizzata: perché è un investimento strategico per il settore Horeca

Il settore Horeca (hospitality – café – restaurant) vede nel periodo estivo il maggior rendimento in quanto a fatturato e ritorno d’immagine, come è giusto che accada in un paese a vocazione turistica come l’Italia. Bar, stabilimenti balneari, alberghi e sale ricevimenti vivono il più intenso viavai di turisti e visitatori proprio in questi mesi. E si tratta di settimane fondamentali per rafforzare il proprio posizionamento rispetto ai competitor, anche con l’utilizzo di magliette personalizzate per lo staff. L’immagine è importante, perché consente sia di creare uno spirito di gruppo tra lavoratori spesso stagionali, sia di rendersi memorabili per gli avventori. Quindi migliorare la possibilità che diventino clienti abituali.

Magliette personalizzate: tra branding e funzionalità

Nel settore turistico, l’Italia vanta centinaia di migliaia di aziende che ogni anno competono per l’attenzione dei clienti locali e dei turisti. Dall’insegna al menù, passando proprio per l’abbigliamento da lavoro dei dipendenti, un’immagine di brand curata può fare la differenza tra un’attività qualsiasi e quella che rimarrà impressa nella mente e nel cuore dei clienti. Le magliette personalizzate sono una soluzione ottimale perché, soprattutto nella stagione estiva, uniscono alla cura estetica anche una certa funzionalità. L’abbigliamento dello staff all’interno di una struttura ricettiva, di un ristorante o di un bar deve dare l’impressione di attenzione ai dettagli e ordine, ma anche garantire ai dipendenti libertà di movimento, freschezza nei mesi più caldi e completa sicurezza secondo le norme del settore.

Comfort e qualità: requisiti fondamentali dell’abbigliamento da lavoro

Nel settore Horeca il personale affronta spesso turni lunghi, elevate temperature e ritmi intensi, soprattutto durante l’estate. Per questo motivo le magliette personalizzate devono garantire:

tessuti traspiranti e confortevoli;

elevata resistenza ai lavaggi frequenti;

vestibilità adatta ai movimenti continui;

stampe durevoli nel tempo.

A questi aspetti si aggiunge il rispetto delle normative. Il Decreto legislativo 81/2008, insieme al Regolamento CE 85/2004, sancisce le regole di igiene e sicurezza previste per i lavoratori della ristorazione. Anche queste vanno considerate nella scelta dell’abbigliamento da lavoro.

Un capo versatile per ogni attività

Va considerato che, tra il personale di sala o d’accoglienza e quello di cucina, le necessità e le esigenze variano e con esse anche i capi più adatti allo scopo. Tuttavia, le magliette personalizzate sono un capo versatile che si può utilizzare, soprattutto in piena estate, in diverse situazioni. Sono particolarmente diffuse tra:

camerieri e personale di sala;

baristi;

addetti all’accoglienza;

staff di stabilimenti balneari;

personale di eventi e catering;

animatori e operatori turistici.

Possono inoltre essere abbinate a grembiuli, polo, felpe o cappellini coordinati, creando una divisa completa capace di valorizzare l’identità dell’azienda.

L’importanza della personalizzazione

Personalizzare una t-shirt da lavoro non vuol dire solo aggiungere un logo. Lo sa bene Eshirt, specializzata nella realizzazione di capi di ogni tipo anche per il B2B. Bisogna creare un’identità visiva ben precisa, che recuperi e trasmetta i valori del marchio e sia coerente con la comunicazione online e offline: sito web, pagine social media, volantini, insegne e menù vanno coordinati in quanto a colori e stile. È importante poi che il capo sia memorabile per i clienti: insieme al logo, si può aggiungere uno slogan distintivo e immediato da ricordare. Attenzione poi alla qualità, perché una divisa logora o rovinata impatta negativamente sull’immagine del locale.

Un investimento che genera valore

Le divise personalizzate non rappresentano soltanto un costo operativo. Sempre più imprese le considerano un investimento capace di produrre benefici concreti. Lo staff darà un’impressione di ordine, coerenza, cura nei dettagli. E non si tratta solo di una sensazione, ma di un concreto miglioramento dello spirito di gruppo e quindi della produttività. Ma non solo: il logo e il nome della struttura resteranno più impressi nella memoria degli avventori, che potrebbero tornare più spesso o prenotare per la stagione successiva.