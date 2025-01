L’importanza del controllo qualità per la produzione industriale

In un mondo sempre più competitivo come è quello della manifattura moderna un elemento che può determinare il proprio successo è l’attenzione a garantire prodotti di qualità. In questo modo infatti si riuscirà ad ottenere più facilmente fama e reputazione positiva per il proprio brand e fidelizzare più facilmente i clienti.

In questo senso un passaggi imprescindibile per garantire la qualità di quello che viene poi messo in vendita è il controllo qualità, aspetto su cui le aziende negli ultimi anni hanno deciso di investire molte risorse e dedicare molta attenzione.



Cosa è il controllo qualità?

Partiamo quindi con il definire che cosa è un controllo qualita : si tratta cioè di un processo fondamentale per verificare che i propri prodotti, o anche servizi, soddisfino a pieno determinati requisiti di qualità. Esso può avvenire attraverso test, ispezioni e verifiche che permettano di attestare che i parametri ricercati siano effettivamente rispettati, e nel contempo consente di evitare e prevenire eventuali problemi o malfunzionamenti dei prodotti finiti.

Ogni tipo di produzione industriale è per questo motivo tenuta a fare i controlli, su un campione preso dalla linea di produzione, qualità prima che i prodotti escano dallo stabilimento e raggiungano il mercato.

Un obiettivo importante e per il quale è bene non tralasciare nessun dettaglio preferendo affidarsi a dei professioni che potranno seguirvi e consigliarvi grazie alle loro competenze. Come è il caso di ACRN azienda francese leader del settore che opera in 61 Paesi nel mondo e che ha realizzato oltre duemila fabbricati. Dal 1997 infatti la società supporta i produttori offrendo loro apparecchiature ad alte prestazioni per i loro test e la possibilità di realizzare macchinari personalizzati in base alle singole esigenze grazie a un ufficio progettazioni e tecnici esperti che controllano ogni aspetto fino all’installazione in loco.

Ma non solo. ACRN infatti mette a disposizione dei propri clienti un ampio bagaglio di conoscenze e personale specializzato che potrà aiutare per l’esecuzione diretta di test, consentendo così di risparmiare tempo, oppure potrà fornire l’adeguato supporto nelle attività di analisi e l’assistenza nei processi di controllo qualità.



Gli strumenti del controllo qualità

A seconda del prodotto che si deve testare e di quale aspetto vada verificato esistono numerose strumentazioni e macchinari a disposizione per il controllo qualità. Tra quelle più comuni ed utilizzate ci sono di sicuro i misuratori di coppia e i torsiometri, che misurano le forze di coppia che agiscono su un corpo e consentono di verificare il corretto svitamento di un tappo in bottiglie o flaconi. Un macchinario molto utilizzato per tutta l’industria del confezionamento e dell’imbottigliamento, dall’alimentare al vinicolo, fino al mondo farmaceutico e chimico.

Sempre al fine di controllare l’effettiva tenuta del packaging molto importanti sono i test di tenuta e di sigillatura: vengono eseguiti con particolari macchinari grazie ai quali è possibile testare che le confezioni sottovuoto siano effettivamente sigillate correttamente oppure controllare la saldatura o la compressione in caso di tubetti.

Infine, ricordiamo ancora l’importanza dei controlli dimensionali che sono essenziali per molti settori della produzione industriale permettendo di garantire la conformità dei pezzi. Così, come si possono eseguire controlli sulla durezza di un materiale o sulla forza di una grandezza fisica.

Certamente la lista di apparecchiature a disposizione è ancora molto lunga e dipende della tipologia della propria produzione manifatturiera e dalle esigenze che si hanno. Di certo, si comprende come le possibilità sono molteplici per riuscire a realizzare sempre il miglior controllo qualità possibile e garantire quindi prodotti che possano soddisfare nel tempo i propri clienti: la migliore strategia possibile per garantirsi non solo il loro ritorno, ma anche un passaparola che porti con sé nuova clientela.