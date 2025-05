Le migliori soluzioni salvaspazio per una casa più ordinata

Avere una casa sempre ordinata è il sogno di molti, ma non sempre lo spazio disponibile aiuta. Bastano, però, piccoli accorgimenti e accessori intelligenti per trasformare tutti gli angoli in zone funzionali ed eleganti. Con pochi elementi, come mensole studiate nei minimi dettagli e contenitori personalizzati, l’appartamento assume un aspetto più leggero, oltre al fatto che la pulizia diventa più rapida e la mente si libera del caos visivo.

Ottimizzare gli armadi: lo spazio nascosto da sfruttare

Gli armadi, spesso riempiti in fretta nei giorni di un trasloco o durante il cambio di stagione, possiedono sempre centimetri preziosi da sfruttare. Prima di valutarne l’eventuale sostituzione, è importante analizzare il modo in cui disporre gli abiti: la barra appendiabiti può essere sdoppiata con un’asta telescopica regolabile, mentre i ripiani superiori possono essere arricchiti da contenitori a scomparti che scendono come piccoli cassetti sospesi. In questo modo i vestiti non formano pile instabili e ogni indumento può essere recuperato facilmente quando serve.

Ci sono accessori, come il porta cravatte da armadio , che hanno un ruolo determinante nell’ordine quotidiano. Se l’armadio è abbastanza profondo, si può installare un modulo estraibile con cestelli metallici per collocare scarpe o borse senza lasciarle sul pavimento.

Per chi possiede numerosi accessori, inoltre, un pratico porta cravatte girevole, che può scorrere in avanti con un solo gesto, mantiene cravatte, cinture o foulard allineati e ben visibili. Grazie a queste soluzioni salvaspazio, è possibile racchiudere il doppio dei capi rispetto alla disposizione originale, riducendo la necessità di altri mobili in camera da letto.

Le pareti attrezzate per la funzionalità in verticale

Se non si ha a disposizione molto spazio in casa, le pareti diventano fondamentali. Sono utili le mensole montate a “scala”, per esporre libri, cornici e piante, con la possibilità di creare un effetto decorativo molto originale. Posizionando ganci a scomparsa sotto il ripiano più basso, si possono sostenere borse leggere o cappelli, liberando l’ingresso dal disordine.

Per la cucina esistono pannelli forati, facili da fissare con quattro tasselli, sui quali appendere mestoli e piccole pentole: così il piano di lavoro si svuota e la preparazione dei cibi diventa più piacevole.

Nel bagno, invece, si può installare una barra magnetica in metallo per sorreggere forbicine e altri accessori, evitando che gli oggetti si perdano nei cassetti. In questo modo, la superficie del lavandino rimane libera e semplice da pulire.

I mobili multifunzione due in uno

Il mercato dell’arredamento propone elementi che semplificano la gestione della casa. Il letto contenitore, per esempio, può ospitare coperte, piumoni e valigie sotto la rete, considerando anche che l’apertura a pistoni idraulici richiede pochissima forza. In soggiorno, un tavolino da caffè con ripiano a libro si solleva e diventa una scrivania per lo smart working; dopo l’orario di lavoro, basta un gesto per riportarlo all’altezza del divano.

Chi ospita spesso amici può puntare su una panca imbottita con vano interno: di giorno offre una seduta vicino alla finestra, di sera accoglie i plaid che altrimenti ingombrerebbero le poltrone.

Scegliere arredi multifunzione porta a liberare superficie in casa e fornisce la possibilità di cambiare volto alle stanze in base alle attività quotidiane.

Contenitori e divisori per fare ordine dentro armadi e cassetti

In un cassetto profondo si accumulano facilmente tantissimi oggetti che poi diventano introvabili. Inserendo divisori regolabili, si possono creare sezioni su misura per calze, sciarpe, caricabatterie e oggetti di cancelleria. Esistono organizer trasparenti, dotati di etichette, per identificare il contenuto senza doverli aprire: la ricerca si accorcia e la tentazione di riordinare cresce.

In soggiorno, invece, si possono utilizzare piccole cassette di legno per riporre telecomandi, power bank e cavi HDMI, eliminando passaggi antiestetici di cavi dietro il televisore. Anche la dispensa può beneficiare di contenitori ermetici in vetro, impilabili e graduati, per sistemare pasta, legumi e biscotti, che restano sempre visibili.