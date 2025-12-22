La pace come orizzonte necessario: tra l’urgenza del presente e il dovere della memoria

La pace è indubbiamente il bene più prezioso per l’umanità. Eppure, mai come in questo frangente storico, tale affermazione rischia di suonare come un desiderio irrealizzato piuttosto che una realtà tangibile. Quella che Papa Francesco ha definito con lungimiranza una “Terza guerra mondiale a pezzi” non è più un semplice monito, ma una cronaca quotidiana di dolore e devastazione. Stiamo comprendendo l’immenso valore della concordia e della democrazia proprio ora che, in troppe parti del mondo, le stiamo perdendo sotto il peso delle macerie.

La geografia del dolore: i conflitti che insanguinano il mondo

Per capire l’urgenza di un cessate il fuoco globale, non bastano le parole; occorre guardare in faccia la realtà dei numeri, statistiche inquietanti che raccontano vite spezzate e futuri cancellati.

Il primo pensiero va inevitabilmente all’Ucraina, dove il conflitto si protrae ormai da anni in una guerra di logoramento che ha causato centinaia di migliaia di vittime tra militari e civili, trasformando fiorenti città in scheletri di cemento e costringendo milioni di persone all’esilio. Ma lo sguardo deve necessariamente allargarsi al Medio Oriente, in particolare alla Striscia di Gaza, dove la crisi umanitaria ha raggiunto livelli apocalittici: i bollettini parlano di decine di migliaia di morti, una percentuale spaventosa dei quali sono bambini, e di una popolazione intera sfollata, priva di acqua, cibo e cure mediche essenziali.

Eppure, il mondo brucia anche lontano dai riflettori mediatici. In Sudan, si consuma quella che le Nazioni Unite hanno definito una delle peggiori crisi di sfollamento al mondo: oltre 10 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa di una guerra civile brutale che usa la fame come arma. In Myanmar, la giunta militare continua a reprimere nel sangue la resistenza democratica, con migliaia di morti e villaggi dati alle fiamme. Infine, non possiamo dimenticare la Repubblica Democratica del Congo, dove i conflitti per le risorse minerarie nell’est del paese continuano a generare instabilità, violenza sessuale usata come arma di guerra e milioni di sfollati interni.

La costituzione e la letteratura come argini alla barbarie

Di fronte a questo scenario, il valore della pace deve tornare ad essere un imperativo categorico, come lo fu dopo gli orrori del Novecento. Non è un caso che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) all’articolo 28 e la nostra Costituzione all’articolo 11 – frutto del lodevole impegno dei padri costituenti – abbiano scolpito il ripudio della guerra come strumento di offesa.

Ma la legge, per essere viva, ha bisogno di cultura. La letteratura ci offre gli strumenti per rieducare il nostro sguardo alla pietà e alla bellezza. In questo tempo buio, rileggere i grandi poeti può essere un atto di resistenza. È possibile ritrovare la speranza attraverso i 5 componimenti più significativi di poesie sulla pace , versi che ci ricordano che l’armonia è l’unica via per la sopravvivenza. Allo stesso modo, per non cadere nell’indifferenza, è doveroso confrontarsi con 5 poesie che raccontano l’orrore della guerra , testimonianze indelebili di ciò che accade quando l’umanità smarrisce la ragione.

Un natale di responsabilità e l’ombra della storia

Con il Santo Natale ormai alle porte, l’augurio è che questa festività non si riduca a una parentesi consumistica, ma diventi un’occasione di “tregua” reale per i leader mondiali e per la società civile. Abbiamo l’imperativo morale di seguire l’insegnamento che Papa Francesco ha descritto nell’enciclica Fratelli tutti: “La pace reale e duratura è possibile solo a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione“. Questo spirito deve permeare i giorni che ci apprestiamo a vivere, affinché l’umanità possa riscoprirsi famiglia, allontanando ogni conflitto.

Tuttavia, il Natale ci proietta anche verso l’inizio del nuovo anno e verso una ricorrenza fondamentale: la Giornata della Memoria. Non c’è pace senza memoria, e non c’è futuro se non si riconoscono e si estirpano le radici dell’odio. Tra queste, l’antisemitismo rappresenta una ferita sempre aperta, un virus che muta ma non scompare. Come riportato su Eroica Fenice, testata culturale, l ‘antisemitismo è un fenomeno complesso e radicato che richiede un’analisi profonda per essere contrastato efficacemente.

La pace, dunque, non è solo assenza di guerra, ma un lavoro quotidiano di interdipendenza e corresponsabilità. Dalle trincee dell’Ucraina ai villaggi del Sudan, passando per le nostre città illuminate a festa, la sfida resta la stessa: scegliere la vita contro la logica della distruzione. Che il prossimo Natale e l’imminente Giorno della Memoria siano i pilastri su cui ricostruire, finalmente, un mondo più giusto.