La Festa della Tommaseo su Youtube il 7 giugno: “Servono 30 mila euro per attività e laboratori”. Adotta la scuola

La tradizionale festa dell’Istituto comprensivo Niccolò Tommaseo si svolgerà anche quest’anno, seppur in maniera differente dalle altre edizioni, come spiegano dalla scuola di via Dei Mille a Torino: “Tra la fine di maggio e i primi di giugno, si sarebbe svolta la tradizionale festa dell’Istituto Tommaseo, una festa di piazza con la partecipazione di centinaia di alunni, genitori, nonni e amici del Tommaseo, con la finalità di rinnovare il senso di appartenenza alla nostra scuola, ma soprattutto di raccogliere fondi indispensabili per l’attivazione dei numerosissimi progetti dell’istituto a favore di tutti gli allievi, ma anche per essere vicini alle famiglie con maggiori difficoltà economiche”.

Continuano dalla Tommaseo: “Quest’anno l’emergenza ci impedisce di ritrovarci tutti insieme in piazza, ma noi non ci siamo rassegnati all’idea di non fare nulla, così, grazie all’utilizzo della rete e dei social e con il supporto degli insegnanti e dei genitori rappresentanti, abbiamo pensato di trasformare l’evento in piazza in un appuntamento virtuale. Ma abbiamo bisogno anche di voi”.

“Vogliamo mantenere vivo lo spirito che anima il nostro istituto – continuano- una scuola inclusiva, ma soprattutto che sa guardare lontano e vuole preparare al futuro i suoi allievi e le sue allieve, offrendo loro tante opportunità che arricchiscono il tempo scuola ordinario”.

La Tommaseo non vuole “rinunciare ai laboratori, alle visite in esterno e a fare in modo che tutti possano partecipare”. Ed ecco l’idea della preside Lorenza Patriarca, consigliere comunale in Sala Rossa: “Domenica 7 giugno, nel pomeriggio, vi aspettiamo sul canale Youtube della Scuola per salutarci, vedere i lavori dei nostri allievi, ascoltare il coro, fare ginnastica insieme, raccontarci storie, sentirci di nuovo uniti e vicini, anche se solo virtualmente”.

“Sarà un momento di condivisione e di gioia, ma perché funzioni e abbia successo, vi chiediamo di aiutarci. I modi per esserci sono molteplici: condividere con i propri contatti l’appuntamento di domenica; inviarci materiale per arricchire il palinsesto della giornata, ma soprattutto partecipare alla campagna di raccolta fondi in prima persona”.

E per farlo basta veramente poco, come ad esempio “diffondere il link dell’iniziativa https://www.retedeldono.it/it/ic-tommaseo/adottalascuola2020.

“Obiettivo raggiugnere i 30 mila euro necessari a finanziare il Fondo per il Diritto allo studio, che copre le spese per laboratori, uscite e attività a chi non ha la possibilità di pagare; acquistare nuove LIM e attrezzature informatiche per la didattica; sostenere percorsi per alunni con Bisogni Educativi Speciali; acquistare libri di testo in prestito d’uso nella secondaria e materiale didattico per chi fa più fatica a comprarli”.

“Inviateci materiale da condividere all’indirizzo festascuola@tommaseo.edu.it o postatelo sui vostri social utilizzando l’hastag: #adottalascuola2020 oppure diventate personal fundraiser della campagna, seguendo le indicazioni riportate sulla piattaforma https://www.retedeldono.it/it/ic-tommaseo/adottalascuola2020 (sezione FUNDRAISER)”, concludono dalla Tommaseo.