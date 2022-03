Italiani pronti a partire e a combattere per l’Ucraina. Ecco come fare

“Sono un ex soldato, chiedo di entrare a far parte come volontario per difendere l’Ucraina”. E ancora. “Buongiorno, ho chiamato chi di dovere per arruolarmi in Kiev. Ho esperienza militare. Ma avrò problemi con lo stato italiano? L’unica mia paura è questa di non poter fare più concorsi una volta rientrata in Italia”. Messaggi come questi stanno circolando da giorni sul social, nelle pagine dedicate al conflitto ucraino. Sono molti infatti gli italiani che chiedono di poter combattere contro l’invasione russa. A questi messaggi qualcuno risponde con numeri telefonici da comporre per l’arruolamento o con altri messaggi “Vai sulla frontiera…passi dici motivo ..da ieri entrare in Ucraina per uomini con questi motivi (stranieri) si può senza visto.” Infine ecco le istruzioni che arrivano:

INGRESSO DI STRANIERI NELLA LEGIONE STRANIERA DI DIFESA TERRITORIALE D’UCRAINA

Passaggio 1

Rivolgiti all’Ambasciata d’Ucraina o Consolato nel tuo paese con l’intenzione di entrare a far parte della Legione Straniera della Difesa Territoriale d’Ucraina (chiedi un diplomatico o un console militare, recapiti – sul sito web dell’Ambasciata):

Puoi presentare domanda in tre modi:

1) presentarti fisicamente in Ambasciata;

2) chiamare;

3) scrivere alla mail.

Passaggio 2

Specificare quali documenti e indumenti (attrezzatura) sono necessari o consigliati.

Documenti: documento interno (carta d’identità o passaporto); passaporto; documenti che confermino la esperienza nel servizio militare (servizio nelle forze dell’ordine) e la partecipazione alle ostilità; altri documenti su richiesta del diplomatico e console militare.

Passaggio 3

Presentarsi all’Ambasciata con i documenti per un colloquio con l’addetto alla difesa e il regolamento dei visti con il Console.

Passaggio 4

Scrivere una domanda di ammissione alla difesa territoriale delle Forze armate ucraine per il servizio militare nell’ambito di un contratto su base volontaria (l’addetto alla difesa fornisce assistenza).

Passaggio 5

Ottieni istruzioni su come arrivare in Ucraina, la disponibilità dei documenti e delle attrezzature necessarie

Si raccomanda, se disponibile, di portare con sé abbigliamento militare o suoi elementi, equipaggiamento, elmo, giubbotti antiproiettile e altro.

Passaggio 6

Vai in Ucraina in modo stabilito.

I rappresentanti delle ambasciate, dei consolati (all’estero) e della difesa territoriale ucraini in Ucraina forniranno assistenza lungo il percorso dell’arrivo. I loro contatti saranno forniti presso l’Ambasciata dell’Ucraina nel tuo paese.

Passaggio 7

All’arrivo in Ucraina al punto di raccolta per unirsi alla Legione straniera di difesa territoriale d’Ucraina (firmare un contratto) e insieme a i soldati di altri paesi e soldati ucraini per andare a combattere contro gli occupanti russi.