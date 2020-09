Il primo consiglio comunale post Covid in Sala Rossa

Distanziamento e mascherine. Sono queste le parole d’ordine per i consiglieri comunali che questo pomeriggio sono tornati in Sala Rossa per la prima volta dal febbraio scorso. Infatti, dopo mesi di sedute virtuali da oggi i lavori tornano dal vivo.

Nel rispetto delle norme anticovid, però, i consiglieri dovranno sedere a distanze e l’ingresso in Sala Rossa è limitato a solo 45 persone. Dunque, al di là del Consiglio l’ingresso è riservato solo a pochi addetti ai lavori.

- Advertisement -

Sei i consiglieri assenti in questa seduta, con alcuni problemi per il numero legale che è comunque stato raggiunto. Quelle in calendario per questa settimana, da lunedì a mercoledì sera, sono anche le ultime sedute del Consiglio prima della pausa estiva. L’occasione per votare il Rendiconto di gestione 2019.