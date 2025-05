Il Mondo dello Svapo ha un Nuovo Protagonista: Il Marchese è Arrivato

Nel panorama sempre più affollato e dinamico del vaping , c’è un nome che si sta facendo strada con eleganza, stile e un pizzico di ironia: Lo Svapo del Marchese. Dietro questo progetto c’è Mirko Cuneo, imprenditore dalla visione acuta e dallo spirito nobile, che ha deciso di entrare nel mondo dello svapo… con la classe di un vero marchese.

🧐 Ma chi è il Marchese?

Mirko Cuneo non è un personaggio inventato, né un semplice volto imprenditoriale. È un’identità, un’idea, una dichiarazione di stile nel settore del vaping. Stanco dell’anonimato dei soliti shop, ha deciso di dare vita a una catena di negozi dove l’esperienza conta tanto quanto il prodotto.

I suoi negozi “Lo Svapo del Marchese” sono luoghi dove la qualità incontra il gusto, dove i neofiti possono imparare e gli esperti possono sentirsi a casa. Niente scaffali impersonali o vendite fredde: qui si entra, si chiacchiera, si assaggia (non letteralmente, eh!) e si esce soddisfatti, con il consiglio giusto e la giusta dose di vaporosa eleganza.

👑 Una nobile eredità: il titolo di Marchese

Ma da dove deriva il titolo di “Marchese” che accompagna il nome di Mirko Cuneo? La risposta affonda le radici nella storia e nella tradizione. Mirko Cuneo è membro attivo dell’associazione culturale internazionale Aristocrazia Europea, dove ricopre il ruolo di responsabile per le rievocazioni e ambientazioni storiche medievali e rinascimentali.

Il suo impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale europeo gli ha valso il riconoscimento del titolo nobiliare di “Marchese”, conferito in virtù del suo contributo alla promozione delle tradizioni aristocratiche.

Questo titolo non è solo simbolico, ma rappresenta un legame profondo con la storia e la cultura, elementi che Mirko Cuneo ha saputo integrare nel suo progetto imprenditoriale, conferendo un’identità unica e distintiva a “Lo Svapo del Marchese”.

🚬 Un mercato in crescita… e in trasformazione

Lo svapo non è più un fenomeno di nicchia. Solo in Italia, milioni di persone hanno scelto la sigaretta elettronica come alternativa al fumo tradizionale, e il trend è in continua crescita. Dai liquidi aromatizzati alle pod mod di ultima generazione, il settore evolve, si reinventa, si raffina.

In un contesto così ricco, però, serviva qualcosa di diverso. Un luogo dove svapare non fosse solo un atto, ma un rituale. Ed è qui che il Marchese fa la sua mossa.

🎩 Cosa rende “Lo Svapo del Marchese” diverso?

Un’identità forte e riconoscibile: ogni negozio ha un’estetica curata, tra vintage e moderno, dove nulla è lasciato al caso.

Un tono di voce giocoso e accogliente: il Marchese non impone, consiglia. Non vende, accompagna. E lo fa con un sorriso.

Una selezione curata: niente cataloghi infiniti e dispersivi. Solo ciò che funziona, che è stato testato, e che vale davvero la pena provare.

Una community: non solo clienti, ma persone che condividono uno stile di vita. Con eventi, consigli, contenuti e… aneddoti del Marchese, ovviamente.

🌍 Da dove si parte?

I primi negozi sono già attivi in Lombardia e Toscana, con punti vendita a Milano (Lorenteggio e Cermenate), Rho e Firenze (Borgo San Frediano). Ma il progetto è appena iniziato, e l’intenzione è quella di espandersi rapidamente, portando il mondo del Marchese anche in altre regioni d’Italia.

📣 Un invito dal Marchese

Che tu sia un curioso alle prime armi o un vaper navigato in cerca di un nuovo punto di riferimento, il Marchese ti aspetta. Per una chiacchierata, un consiglio, una scoperta. Perché svapare non è solo una scelta, è uno stile. E farlo con eleganza… è tutto un altro fumo.