Il Messaggero si illumina, pagine storiche proiettate sulla sede di via del Tritone – Video

(Adnkronos) – Una spettacolare installazione visiva, proiettata sulla sede storica del quotidiano romano in via del Tritone. Così Il Messaggero chiude le celebrazioni legate ai 145 anni di vita del quotidiano che il 16 dicembre del 1878 muoveva i suoi primi passi nel mondo dell'informazione dell'Italia unita. Oggi, 6 dicembre alle 17,01 l'amministratore delegato del giornale, Azzurra Caltagirone insieme a quello di Enel X, Francesca Gostinelli, accenderanno l'animazione, progettata da Enel X, che proietterà sulla facciata del palazzo di via del Tritone le pagine storiche del quotidiano che hanno raccontato i momenti più importanti dell'Italia e del mondo dell’ultimo secolo e mezzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)