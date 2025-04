Il mercato delle sigarette elettroniche in Italia: consumi, diffusione e impatti sul settore del fumo

Il mercato delle sigarette elettroniche in Italia ha registrato una crescita significativa nel 2024, consolidandosi come una delle alternative più popolari al fumo tradizionale. Questo fenomeno è stato influenzato da diversi fattori, tra cui l’evoluzione delle abitudini dei consumatori, l’innovazione dei prodotti e le modifiche normative.

Crescita del mercato

Nel 2024, il mercato italiano delle sigarette elettroniche ha raggiunto un valore di 759 milioni di euro, segnando un incremento del 29% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato trainato principalmente dalla domanda di dispositivi usa e getta e pod, che hanno guadagnato popolarità tra i consumatori per la loro praticità e varietà di aromi. La distribuzione dei prodotti avviene principalmente attraverso negozi fisici specializzati, che rappresentano circa l’83% del mercato, mentre l’e-commerce, pur in crescita, rimane limitato a causa di restrizioni normative e difficoltà di controllo sulla vendita online. Gli svapo shop sono diventati uno degli snodi principali per i consumatori alla ricerca di dispositivi e liquidi innovativi.

Diffusione tra la popolazione

Secondo i dati dell’Istat, nel 2022 circa il 2,8% della popolazione italiana di 14 anni e più utilizzava regolarmente la sigaretta elettronica, con una prevalenza maggiore tra i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Questo gruppo rappresenta la fascia di età con il più alto tasso di utilizzo, attestandosi al 5,2%. Inoltre, è emerso che una parte significativa degli utilizzatori di sigarette elettroniche è composta da fumatori o ex fumatori, indicando una tendenza verso l’adozione di alternative al fumo tradizionale.

Impatti sul settore del fumo

Nonostante la crescita delle sigarette elettroniche, i prodotti da fumo tradizionali continuano a dominare il mercato, rappresentando oltre l’80% del fatturato complessivo. Tuttavia, il segmento dei prodotti senza combustione, che include sia le sigarette elettroniche che i dispositivi a tabacco riscaldato, ha visto un aumento significativo, passando dal 4% nel 2020 al 18% nel 2024.

L’adozione delle sigarette elettroniche ha avuto anche un impatto sulle abitudini di consumo. Molti fumatori hanno ridotto il numero di sigarette tradizionali consumate giornalmente, passando a dispositivi elettronici come alternativa. Questo cambiamento è stato facilitato dalla percezione di minori rischi per la salute associati all’uso delle sigarette elettroniche rispetto al fumo tradizionale.

Normative e sostenibilità

Nel 2024, sono state introdotte nuove normative che regolano il mercato delle sigarette elettroniche in Italia. A partire dal 1° maggio, gli aromi per la preparazione di liquidi destinati alle sigarette elettroniche sono stati inclusi tra i prodotti soggetti a Monopolio, richiedendo l’applicazione di una fascetta fiscale e il rispetto di specifiche normative di vendita. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a contrastare la diffusione di prodotti non conformi.

Inoltre, è stato attivato il progetto RECYCLE-CIG, un circuito per la raccolta e il riciclo delle sigarette elettroniche esauste, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei dispositivi elettronici e promuovere la sostenibilità nel settore.

Conclusioni

Il mercato delle sigarette elettroniche in Italia nel 2024 ha mostrato una crescita significativa, con un aumento della diffusione tra i consumatori e un impatto crescente sul settore del fumo tradizionale. Le nuove normative e iniziative di sostenibilità indicano un impegno verso un mercato più regolamentato e responsabile. Tuttavia, è fondamentale continuare a monitorare l’evoluzione delle abitudini dei consumatori e l’efficacia delle politiche pubbliche per garantire un equilibrio tra innovazione, salute pubblica e sostenibilità ambientale.