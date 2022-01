Il 22 gennaio sciopero dei riders di Just Eat

In seguito alle mobilitazioni e agli scioperi di Torino, Roma e Genova, i lavoratori e le lavoratrici di Just Eat in queste settimane si sono messi in contatto coi colleghi delle altre città e sono pronti a scendere in campo per una ulteriore giornata di lotta.



Negli scorsi giorni, infatti, è stata presentata la nostra piattaforma nazionale a Takeaway.com con una richiesta di incontro per arrivare alla risoluzione degli innumerevoli problemi che i ciclofattorini vivono sulla propria pelle. Come capitato anche negli scorsi mesi, l’azienda si nasconde dietro un muro di silenzio, ignorando le legittime richieste e non rispondendo alle innumerevoli sollecitazioni poste dai lavoratori.



Questa situazione è inaccettabile. Per questo motivo il giorno 22 Gennaio costruiremo una importante giornata di mobilitazione e di sciopero dei riders di Just Eat.



Rivendichiamo:



1) Applicazione integrale del CCNL Logistica e Trasporti con il riconoscimento immediato per la figura dei riders del livello G1, la maturazione ROL e permessi al 100%, il riconoscimento della tredicesima e quattordicesima mensilità calcolata sulle ore contrattuali, il riconoscimento delle maggiorazioni previste da contratto per il lavoro festivo, notturno e straordinario;



2) La ricontrattazione del rimborso chilometrico e del Premio di Valorizzazione in scadenza al 31 Dicembre 2021, concordando un aumento del bonus e la diminuzione del numero di consegne mensili per il riconoscimento della maggiorazione sul premio che tenga conto anche del monte ore contrattuali;



3) La re-introduzione della suddivisione in zone dei territori cittadini e metropolitani;



4) L’apertura di un tavolo con la nostra organizzazione sindacale e le rispettive RSA sul rispetto delle disponibilità fornite dai lavoratori, sulla turnazione, sull’equa distribuzione del lavoro supplementare/straordinario, sulla rimodulazione dei monte ore contrattuali;



5) La consegna di mezzi di trasporto e di adeguata strumentazione (smartphone aziendale, supporto smartphone per manubrio, power-bank) forniti dall’azienda per tutto il personale in forza con l’istituzione di hub che permettano il ritiro restituzione a inizio/fine turno;



6) Il coinvolgimento della nostra O.S. e delle rispettive RSA nella valutazione delle condizioni di sicurezza dovute al maltempo e lo stop dell’attività con mantenimento del turno e della retribuzione oraria in caso di eventi metereologici che mettano a rischio l’incolumità dei dipendenti e non consentano oggettivamente di effettuare consegne;



7) La consegna immediata del set da lavoro invernale a tutto il personale in forza;



8) La regolare consegna di DPI (una mascherina chirurgica ogni 4 ore di servizio o una FFP2 ogni 8 ore) agli starting-point, ritiro dei caschi ad oggi distribuiti per sostituzione con caschi a norma e impegno dell’azienda a farsi carico delle spese per test covid-19 in caso di aumento dei contagi fra il personale a tutela dei dipendenti Takeaway.com, del personale dei ristoranti e dei clienti;



9) La cessazione della pratica di immediata cancellazione arbitraria del turno in caso di presunta violazione delle norme disciplinari, non contenuta in nessun accordo o regolamento, in aperta violazione dell’art. 7 legge 300/1970 quinto comma che prevede che i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere adottati prima che siamo trascorsi 5 giorni dalla contestazione dell’addebito;



10) La rimozione dell’opzione di consegna al piano, pericolosa per il furto dei mezzi e per il rischio di contagio;



Per salario, diritti, salute e dignità. Contro gli accordi truffa firmati da CGIL-CISL-UIL. Per migliorare nettamente le nostre condizioni di vita e di lavoro.



Anche contro le multinazionali si può lottare, si può alzare la testa.



Uniti si vince!

SI COBAS