I migliori brand di chitarre acustiche: storia dei brand e modelli più famosi

Dopo la chitarra elettrica sicuramente la chitarra più utilizzata da artisti professionisti e non (intesi come persone che la utilizzano a livello amatoriale) è sicuramente la chitarra acustica: a testimonianza dell’elevato livello di diffusione di questa tipologia di chitarra, basta vedere quanto sia ampia l’offerta sui siti che vendono strumenti musicali sia nel mondo digitale che nel canale dei negozi tradizionali.

La caratteristica principale delle chitarre acustiche (che vengono suddivise in elettrificate e non) è dovuta al fatto che il suono viene prodotto dalla vibrazione delle corde e viene propagato per essere udibile tramite la risonanza della cassa armonica; di conseguenza le chitarre acustiche non necessitano di alcuna amplificazione elettrica (come avviene invece per le chitarre elettriche).



Come per le chitarre elettriche, alcuni brand la fanno da padroni nel mercato delle chitarre acustiche: andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i brand più importanti.