I 9 motivi che motivano le persone a giocare a poker su Wazamba

I giocatori di poker professionisti partecipano a tornei importanti e perseguono apertamente trofei importanti. Ma questo non è l’unico motivo per cui sono motivati a giocare a Wazamba . Quando sai cosa spinge il tuo avversario, è più facile sviluppare una strategia contro di lui.

Ecco nove motivi per cui le persone sono motivate a giocare a poker e come approcciare i diversi tipi di giocatori.

Per trascorrere il tempo libero

Questo è il motivo principale per cui molti giocatori si siedono al tavolo da poker per la prima volta. La buona compagnia, le conversazioni, il cibo, le bevande e la condivisione del tempo sono gli elementi che rendono questi giocatori piacevoli.

Per questi appassionati di poker, vincere non è il fattore più importante. Perdere è il costo del loro divertimento. Quando giochi contro questi avversari, mantieni il gioco coinvolgente e non lasciare che lascino il tavolo troppo presto.

Per passare il tempo

Spesso questi giocatori sono persone affermate, in pensione o in semi-pensionamento. Molti di loro sono giocatori abituali che si attengono a tattiche costruite nel corso degli anni. Se chiedi loro perché giocano a poker, quasi tutti risponderanno che hanno bisogno di qualcosa da fare.

Puntano a vincere, ma non è il loro obiettivo principale. Vogliono passare il tempo ed evitare di uscire dalla loro zona di comfort. Giocano con cautela e calma e, nel 100% dei casi, questi avversari non rappresentano una sfida significativa.

Per accarezzare il loro ego

Di solito si tratta di principianti che vogliono mettere in mostra le loro conoscenze appena acquisite. Al tavolo ti offriranno lezioni di poker gratuite e ti faranno notare i tuoi errori. Ovviamente, la loro motivazione principale non è la vittoria. Se così fosse, terrebbero i loro consigli per sé e sfrutterebbero i tuoi errori. Questi giocatori vogliono apparire come i migliori al tavolo. Apparire, non essere.

Potresti sentire l’impulso di metterli al loro posto con commenti aggressivi, ma non preoccuparti! Un gioco ben congegnato ti ricompenserà con un sano bankroll.

Competere fino alla fine

Per molti giocatori di Wazamba, il poker è una competizione come qualsiasi altro sport. La loro determinazione ricorda quella degli atleti in gara. Il loro motto è: “I vincitori non mollano mai, e quelli che mollano non vincono mai”. Questo approccio, però, non funziona nel poker, perché sapere quando foldare può farti risparmiare molte fiches e darti un vantaggio futuro. Quando giochi contro questi giocatori, lascia che mostrino un’aggressività fuori luogo e mettili all’angolo nel momento meno opportuno!

Per il brivido di farlo

Un’altra motivazione per alcuni giocatori è l’emozione di cavalcare un’onda monetaria. Alcuni sostengono che la migliore motivazione per scommettere e vincere sia scommettere e perdere. Per questi giocatori, il gioco d’azzardo è come un’ossessione. Chi riesce a controllare la propria eccitazione e a fermarsi al momento giusto, in genere vince contro di loro.

Giocare per non perdere

Questa motivazione è tipica dei giocatori troppo stretti. Evitano il rischio a tutti i costi e foldano a meno che non abbiano le noccioline. Quando si gioca contro avversari di questo tipo, è importante giocare in modo più aggressivo, costringendoli a foldare anche quando hanno una possibilità.

Giocare per perdere

Può sembrare strano, ma alcuni giocatori sono determinati a confermare la loro convinzione di non poter vincere. Dopo una sconfitta, ti mostreranno le loro carte e diranno qualcosa del tipo: “Visto? Te l’avevo detto!”.

A volte, questo comportamento è dovuto a una serie di brutte battute, altre volte si tratta solo di dubbi interiori che vengono a galla. Se il senso di colpa non ti disturba in seguito, vale la pena di spremere ogni goccia da questi avversari. In seguito, apprezzeranno il dolore della sconfitta nel loro modo masochistico.

Giocare per vincere

I giocatori di Wazamba motivati da questa mentalità sono di solito gli avversari più forti. Perdere è ciò che li preoccupa di più. Si concentrano esclusivamente sull’auto-miglioramento. Il punto debole di questi giocatori è la loro prevedibilità, ma i migliori hanno già imparato a essere imprevedibili. Molti giocatori che credono di giocare a poker solo per la vittoria non vedono o riconoscono altre ragioni. La vittoria è la loro motivazione principale. Speriamo che questa sia anche la tua motivazione!

Raggiungere il tavolo finale di un torneo high-stakes

I più forti giocatori di Wazamba puntano ad alzare la posta in gioco per competere per titoli più prestigiosi. Nei tornei con un buy-in elevato, i giocatori più esperti sfruttano tutte le loro abilità per arrivare al tavolo finale e competere per l’ambito trofeo.