Gioielli per bambini: una guida su come sceglierli al meglio

Tra i regali da fare ai bambini in occasioni speciali i gioielli sono un classico che non delude mai

La primavera rappresenta da sempre una stagione di festa in cui capita spesso di essere invitati a cerimonie e party e di dover portare un regalo per i festeggiati. Tra gli eventi molto frequenti in questi mesi vi sono anche battesimi, comunioni e cresime: ovvero cerimonie che hanno come protagonisti bambini.

E può capitare a chi riceve l’invito di chiedersi cosa si possa regalare al piccolo o alla piccola festeggiata. Un po’ perchè di giocattoli i bambini ne hanno già tanti, un po’ perchè visto l’occasione speciale si vorrebbe regalare qualcosa di più particolare.

Gioielli: un classico che non stanca mai

Uno dei doni più diffusi per le occasioni speciali che riguardano i bambini sono i gioielli. Proprio per il loro prezioso valore, sia economico che simbolico. Sono infatti anche un augurio di benessere e di prosperità per la vita futura del bimbo oltre ad essere oggetti resistenti e che vengono di solito tenuti con cura, tanto da poter durare a lungo e rappresentare un ricordo per tutta la vita di chi lo ha regalato.

Se l’usanza di dare ai piccoli un gioiello in occasioni speciali ha una lunga storia, di sicuro negli ultimi tempi questo gesto denso di significato ha assunto anche una dimensione più modaiola ed estetica, grazie a collezioni di gioielli appositamente pensate per venire incontro ai gusti e a gli usi dei bambini che dovranno indossarli.

Come ad esempio il caso di Nomination che propone molti articoli dedicati ai bimbi: da collane, orecchini e simpatici ciondoli fino a bracciali.

Questi ultimi sono un vero e proprio classico del brand che piace anche ai più piccoli per la loro versatilità e la possibilità di personalizzarli al meglio. E’ il caso ad esempio dei bracciali Composable che sono disponibili in diverse misure proprio per adattarsi anche ai polsi dei bimbi e che possono essere impreziositi e modificati con tanti gadget personalizzabili. Ad esempio, si possono scegliere quelli dedicati al battesimo, che potranno inoltre essere regalati con simboli uguali anche a mamma, papà e madrina e padrino per ricordare quel momento speciale. Oppure, se i bambini sono un po’ più grandi si può scegliere tra animali, cuori, fiori e scritte che suggeriscano le passioni del piccolo destinatario del regalo.

Perchè i gioielli non sono solo un regalo femminile

Molto spesso nel parlare comune si tende a pensare che i gioielli interessino e piacciano solo alle donne o, in questo caso, alle bambine e si tende ad escluderlo come possibile dono per un bambino. In realtà le proposte di gioielli di Nomination è così varia che possono essere soddisfatti i gusti di tutti ed è praticamente impossibile non trovare il regalo adatto.

Per esempio ci sono orecchini e collanine dai colori e disegni femminili, che possono piacere a una bambina, ma ci sono anche braccialetti e collanine da maschietto.

Il punto forte di questi gioielli, come detto, è che sono estremamente personalizzabili a seconda dei gusti e dell’evento in cui vengono regalati tanto che non solo si può stare tranquilli che i gusti dei festeggiati verranno soddisfatti, ma si può anche pensare di regalare più volte i gioielli senza il rischio di ripetersi o di fare pericolosi doppioni.