Gestire un’impresa: come risparmiare sulle spese ai tempi del Covid?

Gestire un’impresa in tempi di Covid è tutt’altro che semplice: purtroppo questo è un periodo difficile per buona parte degli imprenditori, che si trovano a fronteggiare un calo inevitabile del fatturato. Diventa dunque necessario risparmiare il più possibile, ottimizzando i costi e cercando di ridurre al massimo le spese.

Ecco alcuni consigli utili per riuscirci.

Ottimizzare la situazione fiscale dell’impresa

Un primo passo da compiere per risparmiare sulle spese aziendali ai tempi del Covid è quello di ottimizzare la situazione fiscale dell’impresa. Le norme e le agevolazioni in tal senso continuano a cambiare ed è fondamentale mantenersi sempre aggiornati, perché in quest’ultimo periodo le iniziative da parte del Governo sono state numerose.

Vale dunque la pena di rivolgersi a dei professionisti che siano in grado di offrire una consulenza mirata, per capire in che modo ottimizzare le spese e ridurre la pressione fiscale. Il commercialista in tal senso potrebbe non rappresentare la figura giusta, per il semplice fatto che ha costi spesso elevati. Conviene piuttosto chiedere una c onsulenza fiscale online : esistono oggi servizi che sono affidabili ed economici come Fiscozen , che permette tra l’altro di gestire la partita IVA direttamente online spendendo molto meno rispetto al tradizionale commercialista.

Rivedere il budget destinato al marketing

Un altro consiglio per risparmiare sulle spese è quello di rivedere il budget destinato al marketing, il che non significa assolutamente smettere di investire in pubblicità. Anzi, oggi più che mai puntare sulla promozione può rivelarsi una vera e propria ancora di salvezza per le aziende, che hanno bisogno di acquisire più clienti e di farsi conoscere. Bisogna però essere consapevoli del fatto che le tecniche pubblicitarie tanto in voga nel passato sono oggi del tutto superate e sono anche molto più dispendiose. Adesso conviene investire nel marketing online: puntare sulle campagne social ad esempio, che permettono di ottenere degli ottimi risultati investendo un budget di gran lunga inferiore rispetto a quello necessario per promuovere l’attività su canali tradizionali.

Approfittare delle agevolazioni sulle assunzioni

Per tagliare i costi in questo periodo vale anche la pena approfittare delle agevolazioni previste sulle assunzioni, perché ce ne sono diverse e permettono di ridurre in modo significativo le spese per il personale. Anche per questo, si può chiedere una consulenza mirata in modo da avere il quadro preciso della situazione e capire quale sia la miglior strada da intraprendere. Ad ogni modo, di agevolazioni per determinate categorie di dipendenti ce ne sono parecchie. Assumendo ad esempio giovani under 35 o donne over 50 a tempo indeterminato è possibile ottenere l’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro del 100%. Attenzione, però: se si adotta il regime forfettario, le spese per impiegati e collaboratori non devono superare la soglia limite di 20.000 euro l’anno, pena la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.

Adeguarsi alla modernità

Infine, per fare in modo che la propria impresa riesca a sopravvivere in tempi di Covid è importante adeguarsi alla modernità, il che significa adottare soluzioni innovative.

I ristoratori ad esempio dovrebbero prendere in considerazione i servizi di delivery, che consentono di fare fronte al calo della clientela nel locale con la consegna a domicilio. Lo stesso vale per i negozianti, che possono lanciarsi nelle vendite online e così via.