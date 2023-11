Frontale sulla Taranto-Bari: quattro morti e due feriti

(Adnkronos) – Quattro uomini hanno perso la vita in uno scontro frontale tra due veicoli, avvenuto sulla strada statale 100 Taranto-Bari, in territorio di Mottola. Sul posto sono intervenuti il 118 con varie ambulanze, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Anas. La tragedia è avvenuta nei pressi di una galleria, al km 59+900. Altri due uomini sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Tra le vittime ci sono tre militari dell'Esercito in servizio al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura (Bari), un reparto della Brigata meccanizzata Pinerolo di Bari. Feriti in modo serio altri due militari. I motivi dello scontro frontale fra la Fiat Multipla, su cui viaggiavano i bersaglieri, e un furgoncino per trasporto persone del tipo mini-van sono ancora da accertare. Morto anche il conducente dell'altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti e i corpi delle vittime dalle lamiere dei due mezzi, e le forze dell'ordine per gli accertamenti sulla dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)