Formazione nel settore delle automazioni industriali: perché è indispensabile?

Il concetto di formazione professionale, intesa come evento sporadico finalizzato all’acquisizione di un’attestazione, rappresenta un paradigma obsoleto e inadeguato a interpretare le dinamiche del settore dell’automazione industriale contemporaneo. In un’era caratterizzata da un’incessante innovazione tecnologica, l’aggiornamento delle competenze si trasforma in un processo continuo.

La convergenza tra robotica, intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT) e sistemi di controllo avanzati sta ridisegnando i processi produttivi a una velocità senza precedenti e per governare tale complessità, la formazione specialistica è indispensabile. I corsi ad hoc di automazioni industriali costituiscono lo strumento fondamentale per tradurre le sfide tecnologiche in opportunità di crescita, sia per le imprese che per i singoli professionisti.

La figura del professionista dell’automazione

La figura del tecnico specializzato ha subito un profondo cambiamento: le tradizionali distinzioni tra competenze meccaniche, elettroniche e informatiche sono state superate dall’emergere di un profilo professionale ibrido e multidisciplinare. Al professionista dell’automazione oggi è richiesta la padronanza dei linguaggi di programmazione dei PLC di ultima generazione, una solida conoscenza della robotica, inclusi i sistemi collaborativi, e la capacità di interagire con le architetture di rete dell’IoT. A queste si aggiunge la competenza, sempre più critica, nel campo della cybersecurity industriale, indispensabile per proteggere impianti produttivi interconnessi da minacce esterne.

Senza un percorso di formazione continua, il rischio per il professionista è quello di una rapida obsolescenza delle proprie competenze.

Formazione: investimento per l’azienda e il professionista

Dal punto di vista aziendale, l’investimento nella formazione del capitale umano costituisce una leva strategica. Un personale tecnico altamente qualificato è in grado di massimizzare l’efficienza degli impianti, riducendo i tempi di inattività attraverso una diagnostica avanzata e l’implementazione di strategie di manutenzione predittiva.

La competenza nell’ottimizzazione dei processi si traduce in un aumento della produttività, in una maggiore qualità del prodotto finito e in una riduzione dei consumi energetici. Inoltre, una formazione rigorosa sulle normative e sulle procedure di sicurezza più recenti è un elemento non negoziabile per la diminuzione dei rischi e la tutela del personale.

Anche per il singolo professionista, l’aggiornamento costante rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo e la sostenibilità della propria carriera. In un mercato del lavoro che premia la specializzazione, i processi di potenziamento delle competenze esistenti e acquisizione di nuove competenze sono essenziali.

La partecipazione a corsi specialistici e l’ottenimento di certificazioni su piattaforme tecnologiche specifiche aumentano in modo significativo il valore e la spendibilità del proprio profilo professionale. Questo consente l’accesso a ruoli di maggiore responsabilità e a sfide professionali più complesse e gratificanti, delineando un percorso di carriera solido e proiettato verso il futuro.

Piattaforme di e-learning e OEM

Le metodologie formative si sono evolute per offrire un approccio integrato e flessibile. La formazione tradizionale in aula e in laboratorio, essenziale per le competenze pratiche, si affianca a piattaforme di e-learning che garantiscono flessibilità nell’apprendimento teorico.

Di cruciale importanza sono i percorsi formativi erogati direttamente dai produttori di tecnologie(OEM), che forniscono il più alto livello di specializzazione su un determinato sistema.