Fase 2 apertura omogenea, Appendino: “Era l’indicazione che auspicavo

La sindaca di Torino Chiara Appendino, dai microfoni della trasmissione ‘CentoCittà’ su Radio Rai Uno, commenta così le indicazioni del premier Conte sulla ripartenza basata su un programma di progressive aperture omogenee su base nazionale.

“Era la soluzione che auspicavo, per tanti motivi – ha spiegato-. Intanto perché le filiere economiche non sono più prettamente territoriali, quindi diventa difficile immaginare di avere regole diverse in territori diversi”.

“In secondo luogo – ha continuato Appendino – per la facilità di comunicazione nei confronti dei cittadini che farebbero fatica a seguire impostazioni diverse su territori diversi. Infine il grande tema che a me preoccupava per il mio territorio e la mia città, che potesse rimanere indietro rispetto ad altri territori d’Italia”.

“Ovviamente – ha concluso – bisogna sempre ricordare che per farlo lo si deve fare in sicurezza, e noi sindaci stiamo attendendo le indicazioni perché poi dovremo attuare quello che verrà definito dalla task force a livello territoriale”.