Entra al bar e paga un caffè 50 euro: per la ripartenza

il terzo caffè che ha preparato questa mattina, lunedì 25 maggio, a sorprendere Fabrizio Ghedini, proprietario della “Caffetteria Palazzo di Città”, il bar a due passi da Comune di Torino e per questo spesso luogo d’incontri di assessori e consiglieri vari.

Ma la storia di questa mattina non riguarda le istituzioni, ma una donna di cui Fabrizio Ghedini non rivela l’identità ma solo il magnifico gesto.

“Lei entra, ci salutiamo e le preparo il caffè – racconta Ghedini – poi mi sento dire, ‘non si offenda ma vorrei contribuire anch’io alla ripartenza’ e paga con 50 euro”. Ghedini tenta di dire “aspetti le devo dare il resto”, ma la cliente non vuole sentire ragioni.

“Un gesto che mi ha colpito molto, che arriva un momento difficile per chi come me è rimasto chiuso e ha vissuto nell’incertezza per tanto tempo in questi mesi di emergenza Coronavirus”, dice Ghedini.

Un gesto, aggiungiamo noi, che dà speranza e forza.