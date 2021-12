Embraco, al via i licenziamenti dal 23 gennaio

Il Tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex Embraco. A partire dal 23 gennaio, i 377 addetti andranno in Naspi. Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Uglm, annunciando una manifestazione a Roma sotto il Mise il 15 dicembre per far sì che nessuno dei 377 lavoratori venga abbandonato a se stesso.

All’iniziativa sono invitati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco Stefano Lo Russo.