Dipendenze, un aiuto anche per chi resta nell’ombra: la Fondazione Genovese offre supporto gratuito alle famiglie

Uno sportello psicologico, consulenze online e materiali informativi per affrontare la tossicodipendenza in ambito familiare
In Italia migliaia di persone si trovano ad affrontare, spesso nel silenzio e nell’isolamento, le conseguenze della tossicodipendenza di un proprio caro. Familiari, partner e amici si trovano spesso privi di strumenti e punti di riferimento, stretti tra l’urgenza dell’aiuto e la paura del giudizio. Per rispondere a questa esigenza concreta è nata la Fondazione Genovese, un progetto di ascolto e orientamento completamente gratuito, disponibile online su scala nazionale.
Un progetto che nasce dall’esperienza personale
Alla base dell’iniziativa c’è la storia di Laura, sorella dell’ex imprenditore Alberto Maria Genovese, coinvolto negli scorsi anni in vicende legate alla tossicodipendenza. Proprio da questo vissuto complesso, fatto di domande senza risposta, senso di impotenza e isolamento, è nata l’idea di offrire un aiuto concreto a chi si trova nella stessa condizione: non chi affronta in prima persona la dipendenza, ma chi le sta accanto ogni giorno, spesso dimenticato.
Consulenza psicologica online e strumenti pratici
La Fondazione Genovese mette a disposizione uno sportello di consulenza psicologica gratuita, accessibile in formato digitale e gestito da psicologi con esperienza specifica nel trattamento delle dipendenze. A questo servizio si affiancano guide pratiche, materiali informativi e contenuti di approfondimento che aiutano a comprendere le dinamiche della dipendenza e a muoversi senza colpevolizzarsi.
Aiutare chi aiuta
Il progetto parte da una constatazione semplice ma spesso ignorata: la tossicodipendenza non colpisce solo chi ne soffre, ma ha ricadute profonde anche su chi gli sta vicino. È per questo che la Fondazione dedica il suo impegno proprio afamiliari, partner, amici, offrendo un punto di ascolto empatico, accessibile e gratuito.
Una rete di supporto sempre attiva
La Fondazione Laura e Alberto Genovese è pensata come una rete nazionale digitale, sempre accessibile e gratuita, costruita sull’esperienza diretta e sulla volontà di rompere il silenzio. Un progetto che unisce la competenza clinica all’empatia, con l’obiettivo di far sentire meno soli coloro che troppo spesso restano invisibili.