Dipendenze, un aiuto anche per chi resta nell’ombra: la Fondazione Genovese offre supporto gratuito alle famiglie

Uno sportello psicologico, consulenze online e materiali informativi per affrontare la tossicodipendenza in ambito familiare

In Italia migliaia di persone si trovano ad affrontare, spesso nel silenzio e nell’isolamento, le conseguenze della tossicodipendenza di un proprio caro. Familiari, partner e amici si trovano spesso privi di strumenti e punti di riferimento, stretti tra l’urgenza dell’aiuto e la paura del giudizio. Per rispondere a questa esigenza concreta è nata la Fondazione Genovese , un progetto di ascolto e orientamento completamente gratuito, disponibile online su scala nazionale.

Un progetto che nasce dall’esperienza personale

Alla base dell’iniziativa c’è la storia di Laura, sorella dell’ex imprenditore Alberto Maria Genovese , coinvolto negli scorsi anni in vicende legate alla tossicodipendenza. Proprio da questo vissuto complesso, fatto di domande senza risposta, senso di impotenza e isolamento, è nata l’idea di offrire un aiuto concreto a chi si trova nella stessa condizione: non chi affronta in prima persona la dipendenza, ma chi le sta accanto ogni giorno, spesso dimenticato.

Consulenza psicologica online e strumenti pratici

La Fondazione Genovese mette a disposizione uno sportello di consulenza psicologica gratuita, accessibile in formato digitale e gestito da psicologi con esperienza specifica nel trattamento delle dipendenze. A questo servizio si affiancano guide pratiche, materiali informativi e contenuti di approfondimento che aiutano a comprendere le dinamiche della dipendenza e a muoversi senza colpevolizzarsi.

Aiutare chi aiuta

Il progetto parte da una constatazione semplice ma spesso ignorata: la tossicodipendenza non colpisce solo chi ne soffre, ma ha ricadute profonde anche su chi gli sta vicino. È per questo che la Fondazione dedica il suo impegno proprio afamiliari, partner, amici, offrendo un punto di ascolto empatico, accessibile e gratuito.

Una rete di supporto sempre attiva

La Fondazione Laura e Alberto Genovese è pensata come una rete nazionale digitale, sempre accessibile e gratuita, costruita sull’esperienza diretta e sulla volontà di rompere il silenzio. Un progetto che unisce la competenza clinica all’empatia, con l’obiettivo di far sentire meno soli coloro che troppo spesso restano invisibili.