La seduta della Commissione Bilancio (presidente Roberto Ravello), sul Documento di programmazione e finanza 2025 – 2027 e il Bilancio preventivo 2025 – 2027, è stata interamente dedicata alla relazione dell’assessore Elena Chiorino sul tema delle Società partecipate e degli enti strumentali della Regione.

Per il Defr l’assessore ha sottolineato l’importanza del ruolo delle Società partecipate soprattutto in relazione al supporto tecnico fornito per il Pnrr e allo sviluppo del sistema economico piemontese. Ha comunicato inoltre che la Giunta ha approvato recentemente il piano di razionalizzazione delle stesse società per il 2025: allo stato attuale le società partecipate sono 40, di cui 17 a gestione diretta e 23 a gestione indiretta.

Per quanto riguarda il Bilancio, Chiorino ha illustrato le dotazioni previste per il triennio 2025 – 2027 finanziate interamente con fondi regionali, tra queste le misure più significative riguardano: contributo spese di funzionamento di Ires Piemonte 3 milioni 550 mila euro, Scr 21 milioni 310mila (trasferimenti per rata di ammortamento dei mutui), Finpiemonte 1 milione 895 mila, CEIP Piemonte 370 mila, CSI Piemonte 100 mila, Torino Nuova Economia 24 mila euro, Turismo Torino 150 mila (per l’aumento di capitale).

Per chiarimenti sono intervenuti (in particolare sui temi della Cybersicurezza), i consiglieri: Gianna Pentenero (Pd), Fabio Isnardi (Pd), Sarah Disabato (M5s), Luigi Icardi (Lega), Silvio Magliano (Lista Cirio).