Damiano Carretto e Torino Verde rinunciano alle Comunali

Torino Verde, la lista nata dal Movimento 4 Ottobre per le elezioni amministrative torinesi e che aveva nell’ex M5s Damiano Carretto il suo candidato sindaco, non si presenterà alle comunali. “Il progetto politico – spiega Carretto in una nota – non è nato per interessi personali, ma per proporre idee e progetti per Torino. Alla luce dell’attuale scenario politico cittadino ci siamo resi conto che questo non è il momento di creare ulteriori divisioni all’interno di un mondo politico che è già troppo frammentato” prosegue Carretto osservando che “le possibilità di riuscire ad eleggere dei consiglieri e delle consigliere sono obiettivamente risicate per tutte le forze politiche che si riconoscono in una politica ambientalista, anticapitalista, antisistema. Una politica che davvero non lasci indietro nessuno”.

“Per queste ragioni – precisa Carretto – scegliamo di non presentare la nostra lista, ma continueremo a dare il nostro contributo alla politica cittadina. Il progetto Movimento 4 Ottobre Torino Verde va avanti e lasciamo a disposizione di tutti e tutte le nostre proposte politiche per la città, certi che rappresentino un contributo costruttivo. Crediamo nella costruzione di un progetto che guardi al lungo periodo che abbia anche dei riferimenti solidi a livello nazionale e per questo continueremo a lavorare con i parlamentare de l’Alternativa c’è – conclude Carretto – e continueremo a lavorare con coerenza e convinzione nelle istituzioni dove siamo stati eletti e a essere disponibili per tutti i cittadini e le cittadine che si riconoscono nei nostri valori e nella nostra coerenza”.