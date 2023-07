Cucina e soggiorno open space: come gestire gli spazi? 

L’ open space è diventato uno degli spazi più desiderati nelle case moderne. L’idea di unire la cucina e il soggiorno in un unico ambiente aperto offre numerosi vantaggi, come un maggiore spazio per socializzare, una sensazione di ampia luminosità e una migliore ottimizzazione degli spazi.

Tuttavia, questa configurazione presenta anche delle sfide, in particolare per quanto riguarda l’arredamento degli spazi. Come possiamo organizzare in modo efficace l’open space per garantire funzionalità e armonia tra le due aree?

Soluzioni per arredare un open space moderno

L’open space è un concetto moderno che offre infinite possibilità di arredamento. Tra i vari stili che ora vanno per la maggiore, puoi optare per lo stile minimal, caratterizzato da una predominanza di colori bianco, grigio e nero. Oppure puoi scegliere lo stile industriale, che richiama gli interni di una fabbrica coniugando ferro e materiali grezzi, o lo stile nordico, con l’utilizzo di legno naturale o bianco.

Nell’arredamento di un open space moderno con soggiorno e cucina, puoi osare con i colori e i contrasti, alternandoli tra le due aree. Puoi sfruttare vasi, tovaglie, cuscini e accessori per creare collegamenti visivi tra le due zone, rendendo l’intero spazio più armonioso e accogliente.

Una delle soluzioni più comuni per dividere in modo armonioso gli spazi di un open space è l’utilizzo di una penisola nella cucina. La penisola non solo funge da comodo piano di lavoro, ma può essere anche utilizzata come tavolo per mangiare o bancone da aperitivo, ottimizzando lo spazio disponibile. Se hai un’area più ampia a disposizione, puoi optare anche per un’isola, che offre ancora più spazio e funzionalità, posizionando degli sgabelli sul lato rivolto verso il soggiorno, per creare un’atmosfera conviviale e accogliente.

Un altro modo per separare visivamente gli ambienti nell’open space è utilizzare il divano come elemento divisorio: un divano spazioso e confortevole richiama subito il relax e può essere posizionato strategicamente per dividere la cucina dal soggiorno. Puoi optare per un divano dalle forme squadrate e dai colori neutri come grigio o tortora, creando contrasti con cuscini e accessori: le forme geometriche sono sempre una scelta vincente per un tocco moderno. Se lo spazio lo permette, puoi anche completare l’area del divano con poltrone e una parete attrezzata per la TV, creando un ambiente funzionale e armonioso.

Un’altra soluzione per separare gli spazi di cucina e soggiorno è utilizzare un bel tavolo, magari non troppo semplice, perché appunto sarà in primo piano ed è opportuno trovare la soluzione più adatta ai propri gusti ed esigenze. In commercio oggi si trova una vasta scelta di tavoli da cucina , per cui non sarà difficile trovare la soluzione che si abbini perfettamente anche con le sedie e il resto dell’arredo. Crea magari un contrasto con sedie colorate, preferibilmente di un solo colore: in questo caso è importante mantenere linee pulite e semplici per i mobili e gli arredi, evitando decorazioni eccessive. Aggiungi un tocco di creatività con accessori e complementi, come una lampada sospesa sul tavolo e oggetti colorati che richiamino il colore delle sedie, per dare un tocco unico all’ambiente.

In molti, per dividere otticamente gli spazi in un grande open space, utilizzano pavimenti diversi, che però devono essere complementari tra loro stacchi netti visivamente. Questa soluzione è particolarmente adatta quando gli spazi sono separati da un bancone che circonda la cucina, per sottolineare il cambio di pavimentazione solo in un breve tratto.

Come arredare un open space piccolo: 6 regole per valorizzare lo spazio

Se ti trovi ad affrontare l’arredamento di un open space moderno di dimensioni ridotte, che funge contemporaneamente da ingresso, soggiorno e angolo cottura, ecco alcuni consigli utili per sfruttare al meglio questo piccolo ambiente:

Mobili e complementi essenziali: nel limitato spazio a disposizione, è fondamentale inserire solo mobili e complementi strettamente necessari. Evita l’eccesso di elementi che potrebbero appesantire visivamente l’ambiente.

Forme minimali e geometriche: opta per arredi dalle forme minimali, geometriche ed essenziali. Questo stile di design contribuirà a mantenere un aspetto pulito e ordinato, senza appesantire visivamente lo spazio.

Complementi salva-spazio: scegli soluzioni d’arredo che offrano soluzioni salva-spazio, meglio ancora se sono componibili e modulabili. Questi elementi ti permetteranno di ottimizzare al massimo l’utilizzo dello spazio disponibile.

Colori chiari e finiture luminose: utilizza colori chiari per le pareti e le finiture degli arredi. Questo trucco visivo contribuirà ad aumentare la luminosità dell’ambiente, facendo percepire lo spazio come più ampio ed arioso.

Divisori leggeri e minimali: tali elementi aiuteranno a separare visivamente le diverse zone dell’open space senza appesantire troppo l’ambiente. Ricorda che la scelta e il posizionamento dei mobili dovranno essere accurati per garantire una disposizione armoniosa.

Continuità tra cucina e soggiorno: per creare un’atmosfera di continuità e percepire l’open space come un unico ambiente, è consigliabile utilizzare la stessa tipologia e colore di mobili sia per la cucina che per il soggiorno. Questo eviterà l’effetto di due stanze separate e creerà un senso di unità.

Seguendo queste regole, sarai in grado di valorizzare al meglio un open space piccolo, trasformandolo in un ambiente accogliente, funzionale e armonioso.