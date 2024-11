Crolla una gru, operaio muore in corso Unione Sovietica

Tragedia in serata a Torino dove un operaio di 51 anni è morto schiacciato da una gru, nel cantiere del Centro ricerche di Smat di corso Unione Sovietica. L’uomo, residente in Brianza e che lavorava per una ditta lombarda specializzata nel settore fondazioni, stava svolgendo dei lavori di pre-consolidamento per una vasca di rilancio quando è rimasto schiacciato dalla braccio di una gru cingolata che si sarebbe ribaltata, per cause anche da accertare.

L’allarme è stato lanciato dai colleghi di lavoro, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Immediato il commento delle istituzioni: “Nel cantiere di corso Unità d’Italia è avvenuta una terribile tragedia: ancora una volta una persona ha perso la vita svolgendo il proprio lavoro. Un drammatico incidente che lascia sgomenti, senza parole, e impone riflessioni su un lavoro che deve essere sicuro per tutti, sempre” ha dichiarato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.