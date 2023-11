Crescono acquisti farmacie online, al Nord rimedi naturali al Sud cosmetici

(Adnkronos) –

Cresce il mercato degli acquisti nelle farmacie e parafarmacie online. "Oggi l'online è arrivato al 7-8% del totale, con un trend di crescita, ed è stimato in circa 700 milioni di euro". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Nicolò Petrone, Ceo della piattaforma online 1000Farmacie, che ha realizzato un'indagine "su circa 850mila ordini ricevuti online negli ultimi 36 mesi", chiarisce, "che ha esplorato le abitudini di acquisto dei residenti del Nord, così come le preferenze uniche riscontrate nel Centro e Sud Italia". L'analisi dei dati rileva quali sono i prodotti che vanno per la maggiore: gli integratori; cosmetici e creme; probiotici; prodotti per le ossa e le articolazioni. Le principali categorie più vendute sono: le vitamine e gli integratori, seguiti dal 'food' e poi da creme viso e prodotti cosmetici. Dalla ricerca emerge che c'è una "preferenza per i cosmetici nella regione del Sud": relativamente alle proporzioni di vendite complessive, "la regione del Sud dimostra una maggiore affinità verso i prodotti cosmetici". Per quanto riguarda la "richiesta di prodotti omeopatici o di rimedi naturali alternativi, un'analisi avanzata dei dati di vendita indica che le regioni del Nord-Est e Nord-Ovest favoriscono significativamente questi prodotti rispetto al Sud e alla Sicilia". La ricerca ha analizzato l'impatto della densità delle farmacie online. "E' più alta in alcune regioni specifiche: Campania (18%), Lombardia (13%), Lazio (10%), Piemonte (9%), Emilia-Romagna (8%) e Puglia (7%)". Dall'analisi degli acquisti emerge che "le regioni del Nord mostrano una propensione a svegliarsi presto, risultando in un picco degli ordini delle parafarmacie online durante le prime ore del mattino (dalle 5 alle 8)". E per quanto riguarda la spesa media, "nelle regioni del Centro e del Sud si osserva una distinzione con prezzi medi e dimensioni degli ordini notevolmente inferiori rispetto al resto del Paese", conclude la ricerca.