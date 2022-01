Covid, rinvio aperture scuole di 20-30 giorni: si valuta

Il ritorno a scuola dopo le festività natalizie potrebbe slittare causa Covid e variante Omicron di una ventina-trentina di giorni. Questa è la richiesta che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta, e di sviluppare, in questi giorni, la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca”. “Non sarebbe di certo una misura ideale ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico”, ha aggiunto

“La scuola è un tema assolutamente delicato, noi vogliamo garantirla come abbiamo sempre fatto dal primo giorno della pandemia. La scuola è legata ai colori ed è legata agli automatismi che vengono previsti dal decreto del governo. Quindi attendiamo dalla riunione del Consiglio dei ministri prevista per il 5 gennaio di avere indicazioni chiare in questo senso”. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,