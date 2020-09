Coronavirus e crisi, Appendino per gli affitti spera nell’aiuto della Regione

La sindaca di Torino Chiara Appendino parla, ai microfoni di Radio Veronica One, di una delle emergenze più grandi in questo momento: quella degli affitti. A differenza del Piemonte, “Molte Regioni – spiega Appendino – come Lombardia e Lazio, hanno dato contributi ai Comuni perché potessero dare un sostegno agli affitti, un tema centrale su cui speriamo che anche la Regione Piemonte si muova velocemente”.

Per quanto riguarda il Welfare Appendino ha ricordato che “il Comune ha erogato in tempi record le risorse del Governo per i buoni spesa”.

“Il Governo – ha aggiunto – sta ora discutendo sul reddito di emergenza, in particolare per le famiglie più in difficoltà e numerose, da accostare a quello di cittadinanza e dovremo capire se sarà gestito dai Comuni o dal Governo”.

Per Appendino: “è chiaro che tutto il sistema di welfare e accompagnamento alle nuove povertà che sono emerse andrà ridisegnato in modo congiunto tra gli enti. dobbiamo capire cosa ci sarà nel Decreto Maggio e alla luce di quello cercheremo di riorganizzarci”.