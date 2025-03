L’effetto cannettato è una delle tendenze più apprezzate nell’interior design contemporaneo. Grazie alla sua texture tridimensionale, dona profondità e carattere agli ambienti, creando giochi di luce e ombra di grande impatto visivo.

Per valorizzarlo al meglio, è fondamentale scegliere l’illuminazione giusta. In questo articolo, esploreremo le migliori tecniche per illuminare le superfici cannettate, evitando errori comuni per ottenere risultati sorprendenti.

L’effetto cannettato: caratteristiche e applicazioni

L’effetto cannettato si caratterizza per scanalature regolari che creano un motivo ritmico sulla superficie. Può essere realizzato con diversi materiali, tra cui:

Legno , per un look caldo e naturale;

, per un look caldo e naturale; Pietra e gres , per un effetto elegante e materico;

, per un effetto elegante e materico; MDF e resine, per soluzioni moderne e personalizzabili.

Questo effetto viene spesso utilizzato su pareti, soffitti e complementi d’arredo come boiserie, testate letto e banconi reception, diventando un vero e proprio elemento decorativo.

L’importanza dell’illuminazione per valorizzare le superfici cannettate

L’illuminazione è essenziale per enfatizzare le caratteristiche dell’effetto cannettato. La disposizione e la tipologia della luce influenzano la percezione della profondità e creano giochi di luci e ombre molto suggestivi. Ecco alcune tecniche per esaltare questa texture:

Luce radente : posta lateralmente, evidenzia le scanalature e ne accentua la tridimensionalità.

: posta lateralmente, evidenzia le scanalature e ne accentua la tridimensionalità. Luce diffusa : ammorbidisce le ombre e crea un effetto più uniforme e delicato.

: ammorbidisce le ombre e crea un effetto più uniforme e delicato. Contrasto tra luce calda e fredda: consente di mettere in risalto particolari estetici, adattandosi a diversi stili di arredamento.

Andiamo ad approfondire nel paragrafo successivo le soluzioni di illuminazione che meglio mettono risalto l’effetto cannettato delle superfici.

Le migliori soluzioni luminose per esaltare l’effetto cannettato

Per ottenere il massimo impatto estetico, ecco alcune soluzioni di illuminazione che si sposano perfettamente con l’effetto cannettato:

Applique e faretti con luce radente: perfetti per pareti cannettate, creano un gioco di ombre che accentua la texture.

Lampade a sospensione e da tavolo con superfici scanalate: diffondono la luce in modo elegante e decorativo.

Strisce LED integrate: ideali per esaltare mobili e boiserie cannettate, aggiungendo un effetto scenografico.

Scelta della temperatura della luce: per un ambiente più caldo e accogliente, è preferibile una luce tra i 2700K e i 3000K, mentre per un look moderno ed essenziale, una luce tra i 4000K e i 5000K è l’ideale.

Tra le diverse aziende specializzate nella progettazione di illuminazione a LED, troviamo 9010, un’azienda vicentina che si occupa della progettazione e produzione di sistemi di illuminazione a LED di design, che si integrano perfettamente con l’effetto cannettato delle superfici.

La possibilità di personalizzare i prodotti fornisce un’ampia varietà di configurazioni per l’illuminazione. Se vuoi approfondire il catalogo prodotti consulta il sito https://9010.it/it/

Errori da evitare nell’illuminazione dell’effetto cannettato

Per ottenere un risultato armonioso, è importante evitare alcuni errori comuni:

Luce frontale piatta che annulla la profondità della texture;

che annulla la profondità della texture; Fonti luminose troppo intense che generano ombre marcate e non uniformi;

che generano ombre marcate e non uniformi; Scelta errata della temperatura colore, che può alterare la percezione del materiale.

Unire illuminazione ed effetto cannettato è la chiave per creare ambienti eleganti e dinamici. La giusta combinazione di luce e texture aggiunge profondità, valorizza le superfici e rende ogni spazio più accogliente.

Grazie all’uso strategico della luce radente, indiretta e direzionata, è possibile ottenere risultati spettacolari. Le soluzioni LED di 9010 sono la scelta ideale per combinare estetica, efficienza energetica e qualità della luce. Scopri tutte le nostre proposte per rendere unico ogni ambiente!