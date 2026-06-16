Come creare mobili con i bancali e arredare il giardino

La bella stagione è finalmente qui e per vivere a pieno gli spazi outdoor serve arredare con stile il giardino. Non si devono comprare mobili costosi per forza, ci si può divertire con il fai da te facendo anche bene all’ambiente recuperando vecchi bancali. La tendenza ha dato modo negli ultimi anni di scoprire come utilizzarli per realizzare tavoli, divanetti, poltroncine e non solo…

I pallet, questi bancali industriali che di solito finiscono nei cassonetti o bruciati nei camini di campagna, sono diventati negli ultimi anni il materiale più trendy del fai-da-te outdoor. Con un po’ di attenzione al trattamento del legno, il risultato può essere davvero sorprendente.

E qui entra in gioco la scelta della finitura giusta: a questo link trovi la vernice per il legno prodotta da Zambottovernici.com , un prodotto pensato appositamente per superfici esposte agli agenti atmosferici che garantisce durata e un aspetto curato nel tempo.

Ma partiamo dall’inizio: capiamo come sfruttarli al massimo.

Non tutti i bancali sono uguali

Dove trovare i pallet e come scegliere quelli giusti per te? Per prima cosa tieni d’occhio il tipo di materiale: ne trovi solitamente marchiati con la sigla IPPC e HT che indicano il tipo di trattamento termico effettuato.

Dove trovarli? Online sicuramente ma se cerchi un second hand da recupero potresti provare con centri commerciali, magazzini edili o supermercati che spesso li cedono gratuitamente o a pochi euro.

Gli attrezzi necessari

Partiamo dalle buone notizie: per fare questo tipo di progetti DIY non hai bisogno di strumenti professionali… ti bastano poche cose che forse potresti già avere. Cacciavite, martello, levigatrice oppure carta vetrata e una buona dose di pazienza.

Una cosa a cui molti non pensano subito: la levigatura. Saltarla vuol dire ritrovarsi con schegge ovunque, soprattutto se hai bambini che giocano in giardino. Dedica il tempo che ci vuole, carteggia bene sia il piano che i bordi, poi pulisci tutto il legno prima di applicare qualsiasi finitura.

Tratta il legno per farlo durare più a lungo

Un pallet non trattato lasciato in giardino rischia di rovinarsi: pioggia, sole e umidità notturna portano a crepe e gonfiori provocando l’imbarco della struttura. Cosa puoi fare? Sicuramente agire con una protezione come impregnanti trasparenti che lasciano vedere le venature oppure soluzioni colorate. Chiaramente tutto dipende dallo stile che desideri dare. Puoi anche usare la combo impregnante trasparente e vernice colorata.

Cosa creare?

Se vuoi dar vita a un salottino da esterno di tendenza parti con un divanetto da giardino, posiziona 2 bancali in orizzontale per formare la seduta e uno in verticale per lo schienale. Fissa tutto con viti lunghe e aggiungi eventualmente dei piedini. Decora con cuscini colorati e il gioco è fatto.

Per il tavolino, invece, puoi utilizzare semplicemente un bancale da solo appoggiato su 4 gambe in legno tornite oppure su rotelle con freno se vuoi poterlo muovere con agilità.

Come vedi il fai da te è pronto a conquistarti e potrai arredare il tuo spazio outdoor seguendo le tendenze del momento e divertendoti con progetti DIY.