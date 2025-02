Collisioni, il 12 luglio anche Irama sul palco ad Alba

Dopo la partecipazione con il brano “Lentamente” al festival di Sanremo e il sold out in tutte le date del tour, Irama arriva finalmente a Collisioni, pronto a farci sognare dal vivo in Piazza Medford ad Alba, in occasione della Giornata di sabato 12 luglio.

A seguito delll’annuncio di Ghali per la sua unica data in Piemonte, Collisioni svela così il suo secondo haedliner della giornata di sabato, in collaborazione con Banca d’Alba, una maratona di concerti che già si annuncia carica di emozioni. E con il biglietto più economico in Italia, dato che sarà possibile assistere a tutti i concerti della giornata con un ticket a partire da 39.80 com’è ormai tradizione del festival.

Dopo il tutto esaurito con il tour nei palazzetti, Irama arriva a Collisioni con uno show coinvolgente, una messa in scena nuova e una scaletta ricca di sorprese, spaziando dai grandi successi ai brani inediti del nuovo album in uscita, pronto a trasformare il palco in un luogo di condivisione e intensa emozione, consolidando il suo legame speciale con i fan.

Con 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro e oltre 2,5 miliardi di streaming, Irama si conferma uno degli artisti di maggior successo del panorama musicale italiano. La sua carriera, che include partecipazioni al Festival di Sanremo e brani iconici come “Ovunque sarai” e La genesi del tuo colore”, continua a evolversi con grande originalità.

Ma Irama è solo il secondo dei numerosi ospiti previsti per le due Giornate in programma per l’edizione 2025 di Collisioni che saranno annunciati a breve.

I biglietti posto in piedi e Pit Gold per la giornata di sabato 12 luglio, comprendenti il concerto di Irama, di Ghali e di tutti gli altri ospiti che verranno annunciati a breve è disponibile fin d’ora su Ticketone.it e sugli altri circuiti autorizzati.