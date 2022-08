Chi ha incastrato Pavel Nedved?

In queste ore girano sui social e nelle chat due video in cui sarebbe ritratto Pavel Nedved, ex calciatore e oggi vicepresidente della Juventus, dopo una serata “particolare”. In un video il campione di origine ceca è ripreso di spalle, mentre cammina tra le vie del Quadrilatero Romano a Torino barcollando, forse per aver alzato troppo il gomito. Nel secondo è in un locale e balla con alcune ragazze a cui tocca il seno.

Nei due filmati diventati virali in rete non c’è nessun riferimento temporale che lasci intuire quando sono stati realizzati e non è quindi nemmeno sicuro se siano recenti o datati.

Resta però un interrogativo: perchè renderli pubblici proprio in questi giorni? Se l’uomo ritratto fosse davvero Nedved (le immagini non sono nitide e non è dunque certo il riconoscimento, anche se vi assomiglia molto) la loro diffusione sembra fatta apposta per colpire il dirigente bianconero. Certo, resta il fatto che ciascuno nella propria vita privata può fare quello che vuole, ma il recente caso di Sanna Marin, la premier finlandese finita al centro delle polemiche nelle scorse settimane per video in cui balla e si diverte con amici in una festa privata insegna.

Per i bene informati sarebbe infatti in corso una guerra intestina alla società bianconera e questi video sarebbero stati fatti circolare apposta per smontare la figura di un grande campione, sperando in un suo passo indietro nella dirigenza della Juventus.

Non a caso molti commenti che stanno arrivando sotto i post social sono di tifosi che, complice una partenza della squadra bianconera in campionato anche quest’anno non delle migliori, chiedono le dimissioni di Nedved e sognano un nuovo corso.