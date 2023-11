Berlinguer-Sallusti, lo scontro in tv: “Non mi chiamo Enrica”

(Adnkronos) –

"Enrica Berlinguer…". Alessandro Sallusti sbaglia il nome di Bianca Berlinguer e l'atmosfera di scalda a E' sempre Cartabianca su Rete 4. Il giornalista sbaglia il nome della conduttrice e scatta la reazione immediata. "Mi chiamo Bianca, lo trovo veramente sgradevole… Lo considero un grandissimo complimento… Sia molto chiaro, sono molto contenta di essere la figlia di Enrico Berlinguer…", dice Bianca Berlinguer. "Io mi chiamo Alessandro", dice Sallusti, poco prima chiamato 'Andrea' dalla conduttrice. "Io mi sono sbagliata, ti ho chiamata Andrea e non con il nome di tuo padre al femminile", incalza Berlinguer. "La conduttrice di una grande trasmissione non dovrebbe commettere certi errori", dice Sallusti in collegamento. "Non sono questi gli errori… Lasciamo perdere…", prova a chiosare la conduttrice. Il clima rimane rovente e basta la pubblicità per far alzare ancora i toni: "Se fai una domanda, fai dare una risposta. E' mezzanotte meno un quarto, cosa ci sto a fare?", sbotta Sallusti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)